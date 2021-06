Yadira: una vida consagrada al bienestar de los demás

Para Yadira Anay Godoy Rancaño ser enfermera siempre fue su vocación, hoy con más de 30 años dentro de esta profesión, dice estar satisfecha con el rumbo que tomó su vida profesional y espera mantenerlo hasta que el destino se lo permita, porque en su trabajo encuentra la satisfacción de ser útil y ayudar a los demás.

«La promoción de salud tiene un campo de acción muy amplio. Me gusta interactuar con las personas en los distintos escenarios, me gusta poder enseñarles cómo cuidarse, como estra preparados para enfrentar las situaciones que puedan surgir. En esta etapa de pandemia el trabajo ha sido fuerte, desde que iniciamos con las capacitaciones en los centros laborales y comunidades hasta ahora, donde llevamos nuestro trabajo a las zonas rojas; pero no cambiaría nada, me gusta lo que hago».



Lic. Enfermería Yadira Anay Godoy Rancaño