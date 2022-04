Yasiel Agete: caso único en las series nacionales

En estas páginas dimos una alerta el 10 de marzo de este 2022 que ha sido ignorada por la Dirección Provincial del Inder en Pinar del Río. Al menos no hay resultado visible.



El jugador de béisbol Yasiel Agete Martínez se encuentra en su quinta serie nacional de béisbol y no consta ningún récord de sus estadísticas en el sitio digital oficial del Inder CINID, de donde procede toda la información que emplea la prensa y los ciudadanos en general para conocer la actuación presente o histórica de los peloteros cubanos. (ver la foto de portada)



No se trata de que debe cambiarse Agete por Ajete. Ese es el error de algunos lectores. Sencillamente Yasiel no aparece en la nómina vueltabajera de esta ni ninguna serie nacional. Si usted ve las estadísticas en la foto de este artículo a quien pudieran referirse es a su hermano Yanciel Ajete Martínez, con errores de nombre y apellido, que jugó por la provincia más occidental de la serie 50 a la 54 y actualmente lo hace en ligas mejicanas.

.

Por otro lado, en la sección Estadística, labor de por vida usted percibe el error doble pues ya dijimos en la publicación anterior que siguen sumando la actuación de los dos hermanos bajo un solo nombre, Yanciel Ajete -con error de escritura- como si el primero hubiera regresado a las series nacionales y por eso aparecen nueve series nacionales, pero ahora como cátcher. Ninguno de los dos ha rebasado cinco.



Lo desconcertante e indignante es que ya esta información la tienen las autoridades correspondientes en la Dirección Provincial del Inder en Pinar del Río desde el mismo instante de publicado en el sitio oficial de Tele Pinar y hubo compromiso en tramitarlo y resolverlo con su instancia nacional pero después de un mes sigue la inacción y todo se mantiene igual cuando falta menos de un mes para concluir la serie regular.

De ninguna manera los errores en nombre y apellido de ambos hermanos son achacables al sitio digital nacional del Inder CIMID, creado en 2016. Es la Dirección Provincial del Inder de Vueltabajo en sus distintos mandatos, quien desde 2010 cuando debutó Yansiel Agete Martínez y después repetida en 2017 con la llegada del hermano menor a estas lides, envió mal y no detectó los errores hasta el día de hoy.

La instancia provincial tiene un departamento estadístico y un comisionado quienes en representación del Inder deben trabajar en la reelaboración de las estadísticas de cada uno de los hermanos Agete Martínez y ponerla en manos del CINID.

De no rectificarse el error Yasiel Agete Martínez no tiene donde probar nunca que está o pasó por las series nacionales de Cuba. No ya para tener currículo probatorio en caso de contrata exterior por el Inder o por cuenta propia, ni siquiera para contarle a sus hijos porque quedaría como embustero o mentiroso. El asunto es muy serio para dejar a este joven pelotero desamparado.

Otros dislates de nombres y apellidos pinareños en el CNID

1- Randy Arozena González (dos series) aparece como ARRozarena.

2- Bladimir Baños Chacón (19 series) aparece como Vladimir

3- Rody Yasmany Castelló Amador (una serie) aparece con RodRy y segundo apellido LABRADOR.

Ya no estamos en tiempos de viajar a La Habana para resolver esta situación, ahora con teléfono y correo electrónico todo se resuelve.