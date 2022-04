Yeleina, una pequeña que supera las barreras del autismo

Padecer de autismo no fue impedimento para que la niña Yeleina Mesa asistiera a la escuela, pues la unidad entre la familia y los educadores propició que transitará por la enseñanza primaria.

En el seminternado Mártires de Barbados celebrar el día mundial del autismo tuvo un motivo especial, Yeleina está integrada al colectivo y cursa el sexto grado con adecuados resultados.

Yeleina realiza una representación teatral./ Foto: Pedro L. Rodríguez Gil

Hoy es un día muy feliz para mí, he pasado muchos años junto a ustedes, hemos trabajado juntos. Aprendimos a leer, escribir y calcular y realizamos las actividades de forma colectiva. Quiero agradecer a mi familia, a los maestros, al consejo de dirección y a mis compañeros por todo lo que logramos. Yeleina Mesa Reinaldo, estudiante de 6to grado del seminternado Mártires Barbados

Este fue un matutino especial para todos. Los educadores que atienden a Yeleina, con el vínculo especial con esta niña ampliaron su formación y les permitió encontrar métodos de enseñanza válidos para los demás estudiantes.

Yeleina, junto a otros alumnos en baile infantil/ Foto: Pedro L. Rodríguez Gil

Gracias a la posibilidad de atender a Yeleina, he podido conocer cómo piensan esos niños, cómo son y cómo se comportan. Y hasta el momento me va muy bien con ella que aprende a leer con mucha facilidad. Nilda Teresa Fernández Contreras, profesora de español

Tamara Bayona López, es profesora de matemática y refiere que «al principio hacía rechazo a las ciencias, asimilaba con dificultad la matemática, le hacía rechazo porque tiene que asimilar muchos conocimientos, pero avanza y aprende”.

Agredecimiento y acompañamiento a Yeleina

Hoy la niña participa de las actividades, juega, hace deportes y tiene amigos con los que comparte el día a día en una escuela de la enseñanza primaria en Cuba.

«Cuba que linda es Cuba», cantan en agradecimiento niños del Seminternado Mártires de Barbados/ Foto: Pedro L. Rodríguez Gil

Estoy super agradecida con todos. No siempre se tiene la dicha de que niños con autismo tengan tantos logros como los ha tenido Yeleina, gracias a este vínculo con la escuela, donde la han acogido muy bien. Dianeisy Reinaldo Páez, mamá de Yeleina

Carmen Rosa Cedeño, es educadora círculos infantiles y está a cargo de Yeleina «estoy con ella desde que tiene dos años de vida. Y no pienso abandonarla nunca, aunque me incorpore a otro trabajo, o ella ya esté en su casa o ejerciendo alguna labor, siempre me va tener a mi. Para mi Yeleina es como una hija”.

En la inocencia de su infancia quizás no entienda la magnitud de la celebración en el matutino especial realizado en el seminternado Mártires de Barbados, por el día mundial del autismo. Es que esta niña es una más de un colectivo que siente la dicha del acompañamiento y el amor de los educadores.