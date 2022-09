Este domingo más de 441 000 pinareños podrán ejercer su derecho al voto durante la jornada de referendo popular del Código de las Familias. A las seis de la mañana tomarán posesión de sus cargos las autoridades de los 1 213 colegios electorales de la provincia, y a las siete, abrirán para dar inicio a la votación.

Para garantizar el ejercicio de ese derecho están creadas todas las condiciones en el territorio, que contará con cuatro colegios especiales ubicados en la Terminal de Ómnibus y en los hospitales León Cuervo Rubio y Abel Santamaría Cuadrado, en este último emplazamiento funcionarán dos.

Minuto a Minuto

11:50

Funcionan colegios electorales especiales en Pinar del Río

Con el propósito de garantizar la participación de electores que permanecen en centros laborales y hospitalarios o estén de viaje, habilitaron cuatro colegios especiales en la provincia de Pinar del Río para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el Referendo popular por el Código de las Familias.

11:15

Cierre del segundo parte informativo

Según informa el presidente del Consejo Electoral Provincial, Jorge Jesús Cirión Martínez, ya han votado 91 157 pinareños para un 20. 31 % de los inscriptos en el padrón electoral que asciende a 448 mil 792 electores.

1658 incluidos y 168 fallecidos reportados. Los municipios que más avanzan son Mantua, Viñales, La Palma y Guane.

Información de Periódico Guerrillero

11:11

Los pioneros sandinenses custodian las urnas este 25 de septiembre en el Referendo Popular del Código de las Familias, Tu Voto Cuenta

10:50

10:33

Ahora | El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, ejerció su derecho al voto en el referendo sobre el Código de las Familias, en el colegio electoral no. 2, circunscripción 10, del municipio Playa, La Habana

10:30

En la mañana de este domingo 25 de septiembre, el General de Ejército Raúl Castro Ruz ejerció su derecho al voto, como parte del ejercicio de participación democrática de elevada trascendencia que en esta jornada vive Cuba: el referendo popular por el Código de las Familias

10:18

Julio Acosta Rodríguez, secretario del comité municipal del Partido en Consolación del Sur, ejerce el derecho al voto por las familias cubanas en el referendo popular de este 25 de septiembre Código de las Familias

10:15

El Grupo Auxiliar de Procesamiento de la Información (GAPI) durante Referendo Popular por Código de las Familias en Minas de Matahambre está activo desde las 6:00 am. Y recibe los partes establecidos sin dificultad desde cada colegio, con la intervención además de cuatro radioaficionados, localizados en zonas de difícil acceso al sur del municipio.

10:10

Desde horas tempranas los sandinenses acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto en el Referendo del Código de las Familias, un ejercicio de legítima democracia

10:08

Más de 28 mil sandinenses tienen derecho a ejercer su voto este 25 de septiembre en los 77 colegios electorales habilitados en el municipio.

10:00

Trabajadores del sector de la salud de Pinar del Río ejercen su derecho al voto. A través del lente de Karelys Castro tenemos imágenes de lo que sucede en el colegio electoral especial habilitado en el Hospital General Docente León Cuervo Rubio.

9:55

Las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el municipio de Sandino ejercen su derecho al voto este 25 de septiembre en el Referendo Popular del Código de las Familias

9:47

Consejo Electoral Nacional: El proceso legislativo ha transcurrido con normalidad

Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, explicó que alrededor de las 7:00 am abrieron los colegios electorales en toda Cuba para el referendo que definirá la entrada en vigor del Código de las Familias.

Afirmó que en los 168 municipios del país se activó la estructura electoral, se cuenta con toda la documentación y otros insumos que asegurarán el desarrollo de las votaciones durante este domingo.

Hasta las 9:00 am, el proceso legislativo ha transcurrido con normalidad y se han reportado incidentes relacionados con la situación meteorológica, específicamente en el municipio especial Isla de la Juventud.

Cerca de 8 000 000 de cubanos están convocados hoy para ejercer su derecho al voto en el referendo, que tendrá lugar en más de 23 00 colegios en Cuba, distribuidos en más de 12 500 curcunscripciones y con la participación de más de 190 000 autoridades electorales, más de mil supervisores y 27 000 colaboradores.

“Este proceso legislativo permitirá al pueblo ejercer el derecho al voto con completa transparencia y elegir democráticamente la aprobación de una ley que apuesta por el bienestar y la felicidad de todas las familias”, subrayó Balseiro Gutierrez.

Tomado de Cubadebate

9:40

Consejo popular Entronque de Pilotos, del municipio de Consolación del Sur circunscripción 54, que comprende el asentamiento poblacional La República, 174 inscritos en el registro electoral, del colegio No 1, ubicado en la escuela primaria Fermín Valdés Domínguez.

Erika Manzano Lara, 10 años, estudiante de cuarto grado es una de las niñas que participa en la custodia de las urnas, ella sabe que los adultos asisten a votar por el Código de las Familias, y sabe que es un documento en el que se dice que no se puede maltratar a los niños, ni a los viejitos y también que a las personas mayores no se les grita, algún día, cuando la infancia ya no habite en su cuerpo, contará que ella estuvo entre quienes velaron por la transparencia del Referendo Popular

9:18

Varios jóvenes que permanecen en la residencia estudiantil de la Universidad de Pinar del Río asisten al colegio electoral especial habilitado en la Terminal de Ómnibus provincial para ejercer su derecho al voto Tu Voto Cuenta

9:16

En el colegio electoral No. 1 de la Circunscripción 150 del Consejo Popular Hermanos Cruz, los pinareños acuden desde bien temprano a las urnas.

9:15

Este 25 de septiembre tendremos ante nosotros el privilegio de poder colocar el interés superior de la dignidad humana— que trasciende edad, raza, género, orientación sexual o cualquier otra distinción—, la justicia pendiente y el amor, por encima de credos e ideologías.

9:13

En La Palma inició la jornada de Referendo Popular por el Código de las Familias, unos 25 000 palmeros se estima asistan a los colegios habilitados en toda la geografía del territorio Cuba Pinar del Río

9:11

En Consolación del Sur abrieron los 186 colegios electorales que garantizan en este municipio el ejercicio democrático del voto en referendo popular por el nuevo Código de las Familias

9:08

Desde el colegio electoral No.2 de la circunscripción 27, del Consejo Popular Carlos Manuel, en el municipio Pinardel Río, nos llegan también las imágenes.

Los pinareños acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto en esta jornada de Referendo Popular del Código de las Familias.

9:04

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermudes ya ejerció su derecho al voto en el Referendo Popular del Código de las Familias.

9:00

En esta mañana hay historias que conmueven. Este matrimonio pinareño, que recién cumplió sus cuatro décadas, llegó al colegio electoral con muchas razones para ejercer su voto por el Código de las Familias.

Hablan del amor que los ha unido por tantos años, del respeto necesario a todos y todas y también de la protección al adulto mayor.

Él, emocionado, aporta al diálogo su experiencia más dura, que tiene amparo en la normativa a referendo popular hoy.

«Me negaban ver a mi hija mayor, de mi anterior matrimonio, cuando era pequeña. Solo podía compartir con ella en la escuela. Esto no hubiese ocurrido de existir esta ley. Por eso, mi voto es Código Sí»

8:56

Uno de los cuatro colegios especiales de Pinar del Río está ubicado en la Terminal de Ómnibus provincial donde los electores pueden ejercer su derecho al voto en esta jornada de Referendo popular por el Código de las Familias.

8:52

Desde bien temprano, Miriam Martínez Veloz, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Minas de Matahambre al norte de Pinar del Río, ejerció su derecho al voto en Referendo Popular por el Código de las Familias

8:50

Vigilantes y orgullosos los estudiantes en Los Palacios custodian las urnas en los 81 colegios electorales en esta jornada como parte indispensable del proceso

8:40

En el Colegio electoral especial ubicado en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio, los pacientes, acompañantes y trabajadores también ejercen su derecho al voto en esta jornada de referendo popular por el Código de las Familias.

A través de las redes sociales, Dunia Echeverría nos envía imágenes de lo que allí sucede.

8:35

Más de 6 000 pioneros están al cuidado de las urnas este domingo en Pinar del Río durante el referendo popular del Código de las Familias, normativa que vela por los derechos y pleno desarrollo de los infantes cubanos.

8:15

Con 1213 colegios abiertos desde las siete de la mañana y una afluencia continua de electores se desarrolla el referendo popular del Código de las Familias en esta provincia del occidente del país, un ejercicio democrático en el que los cubanos tienen la oportunidad de votar por el futuro de su nación.

Compartimos declaraciones de la presidenta del Consejo de Defensa en Pinar del Río, Yamile Ramos Cordero.

8:10

El presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su esposa Lis Cuesta llegan a las 7:48 de la mañana al colegio 3 de la circunscripción 57, en el municipio Playa, para ejercer su derecho al voto.

El presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su esposa Lis Cuesta llegan a las 7:48 de la mañana al colegio 3 de la circunscripción 57, en el municipio Playa

7:55

En el colegio electoral número 1 radicado en el círculo infantil Pequeños Príncipes del Consejo Popular Hermanos Cruz de la cabecera de Pinar del Río, ejerció su derecho al voto por el referendo legislativo del Código de las Familias, el Gobernador de la provincia, Rubén Ramos Moreno.

En este colegio, están en el listado de electores alrededor de 670 pinareños, quienes podrán acudir a las urnas hasta las seis de la tarde.

Gobernador de la provincia, Rubén Ramos Moreno ejerciendo el voto

7:50

La presidenta del Consejo de Defensa en #PinardelRío Yamile Ramos Cordero acudió a las urnas acompañada de su familia, en una jornada que apuesta por el amor, el respeto y la unión.

7:45

En Pinar del Río 1213 colegios electorales abrieron sus puertas desde las 7 de la mañana. Allí más de 441 mil pinareños podrán ejercer su derecho al voto como parte del referendo popular del Código de las Familias.

La colega Fátima Rivera Amador reporta desde el colegio electoral ubicado en la circunscripción 150 del Reparto Hermanos Cruz.

7:30

El referendo legislativo de hoy somete el Código de las Familias a la expresión del voto directo y secreto de la población.

Al colegio electoral No. 2, perteneciente a la circunscripción 150 del Consejo Popular Hermanos Cruz, varios vueltabajeros acuden desde temprano a este ejercicio sin precedentes en la nación cubana.

Las autoridades electorales cumplieron con lo estipulado en la Cartilla y Ley Electoral, momento previo que reafirma la transparencia del proceso.