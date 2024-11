Actualización: Pinar del Río por sincronizar al Sistema Eléctrico Nacional

El paso del huracán Rafael por provincias del occidente del país, complejizó la situación electroenergética de Pinar del Río, al provocar severos estragos a la infraestructura eléctrica que conecta a Vueltabajo con el Sistema Electroenergético Nacional por la línea de 220 kilovoltios (kv).

Tele Pinar le actualiza sobre la estrategia para la actual contingencia energética y las acciones para restablecer el servicio, mientras apoya a la recuperación de Artemisa, provincia que cuantifica las mayores afectaciones tras el paso del organismo tropical por Cuba.

17: 20 pm – Actualiza Empresa Eléctrica Pinar del Río

Idulvis Acuña Velázquez, directora de la UEB Despacho eléctrico informa vía telefónica a Tele Pinar que el microsistema aislado (isla) de Guane ha permitido llegar con el servicio al Consejo Popular de Manuel Lazo, en Sandino y el poblado de Mantua.

Asimismo, mediante «la isla» de Paso Real de San Diego, reciben energía una parte de los clientes de la cabecera de Consolación del Sur.

En tanto, las de la ciudad de Pinar del Río se mantienen sin la rotación de los circuitos hasta tanto el territorio cuente con nuevos motores que garanticen mayor disponibilidad de generación.

Actualmente se continúa trabajando en la zona de Benito Juárez, en aras de solucionar la avería que dificulta la distribución de energía.

16: 25 pm – Eléctricos pinareños: «Complace ayudar a otros»

Contingente pinareño del sector eléctrico se suma a la recuperación en Artemisa Foto: Ronald Suárez Rivas

Un contingente de 126 trabajadores de la empresa eléctrica de Pinar del Río partieron hacia Artemisa para contribuir a la recuperación del sector en ese territorio, el más afectado por el huracán Rafael.

Distribuidos en los municipios de Bahía Honda, San Cristóbal y Candelaria, los pinareños laboran inicialmente en la creación de microsistemas aislados que permitan con mayor celeridad dar servicio a centros vitales, aseguró el director provincial de la Organización Básica Eléctrica Pablo Pérez San Jorge.

«Después, con los propios técnicos nuestros continuaremos el celaje (recorrido por las líneas para constatar las averías) y seguiremos las labores», explicó.

El contingente está integrado por grupos de brigadas, capacitadas y con condiciones técnicas para poder, abrir un hueco, levantar un poste, cambiar los que sean necesarios, o una estructura, según pudimos

Añadió el directivo que son linieros que están montados en carros fuertes de triple tracción, capaces de entrar a terrenos complicados, tienen izaje, posibilidades de barrenar, especificó.

«El resto de las brigadas van en camionetas más ligeras que le permiten mayor movilidad y harán servicios de reparar líneas secundarias, primarias, entre otras acciones”, precisó.

Jóvenes y experimentados trabajadores convergen en un contingente que regresará cuando logren restablecer el servicio eléctrico a los clientes, subrayó el ingeniero eléctrico Ulises Horta, un liniero de más de 20 años de práctica.

«Hemos participado en diferentes contingentes en otras provincias como Camagüey, Santiago de Cuba, Hoguín, el tornado de La Habana. Me corresponde trabajar en San Cristóbal, no conocemos las afectaciones en toda su magnitud, pero para allá vamos y no regresaremos hasta dejar a los clientes con servicios», aseguró.

Siempre es difícil dejar la casa, la familia, pero en esta ocasión la situación es más compleja, porque dejamos atrás la provincia con muchos usuarios sin servicios, pero sabemos que nuestra responsabilidad es ayudar a quienes más lo necesitan, porque así siempre sucede cuando la provincia sufre afectaciones por un huracán. Nos tocó salir de casa y dejar la familia sin corriente y ni agua, pero bueno este es mi trabajo, y realmente me complace ayudar a los otros, señaló.

Los trabajadores eléctricos, como la gran familia que son, desafían adversidades para asumir su labor. El reconocimiento a tanto altruismo llegó en las palabras de la primera secretaria del PCC Yamilé Ramos Cordero.

“Reconocemos el paso al frente que han dado, porque dejan a sus familias en condiciones difíciles y no han titubeando. Le pedimos que cumplan con las medidas de seguridad y protección, trabajen con disciplina y calidad, para que la labor que desarrollen pueda tener el resultado necesario y la población agradezca su desempeño”, enfatizó.

(Por Alina Cabrera Domínguez)

15 :05 pm – BPA y BANDEC adoptan alternativas para garantizar servicios bancarios

En la emisión de hoy, el espacio Hablando Sobre de la emisora provincial Radio Guamá, Raité Pérez Cruz, subdirectora Comercial del Banco Popular de Ahorro, (BPA) y Ailin Alfonso Arencibia, jefa de Marketing y Comunicación del Banco de Crédito y Comercio (Bandec Pinar), en Pinar del Río ofrecieron detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de los servicios bancarios.

La especialista de BANDEC aseguró que el 80% de las sucursales cuentan con grupos electrógenos, lo que permite respaldar el funcionamiento de los cajeros automáticos en determinados horarios, pues resulta imposible ofrecer una prestación las 24 horas del día, aclaró Alfonso Arencibia.

También puntualizó los horarios previstos que garantizan la extracción de dinero por esta vía, mientras sea afectado el fluido eléctrico.

Lunes a viernes: 8:00 am- 5:00 pm

Sábado: 8:00 am- 3:00 pm

Domingo: 8:00 am- 12:00 pm



Por otra parte en las sucursales de BPA y cajas de ahorro se alistan condiciones para que los usuarios puedan solicitar efectivo. Con esta alternativa se facilita la gestión de los usuarios que imposibilitados de acceder al dinero de sus tarjetas bancarias, podrán recurrir a esta variante a partir del próximo lunes 11 de noviembre.

Asimismo, se aseguró que continúa disponible el servicio de caja extra en entidades del comercio, la gastronomía y servicios o con anterioridad.

14: 45 pm – Estudiantes pinareños de Ciencias Médicas contribuyen en recuperación de Artemisa

Hasta la hermana provincia de Artemisa llegaron hoy los muchachos de las Guerrillas 13 de Marzo de la FEU Pinar para apoyar el proceso de recuperación tras el paso del huracán Rafael”, publicó en X la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas pinareña.

La disposición no se hizo esperar para apoyar a la revitalización de ese territorio, cuyas instituciones de salud recibieron el impacto del evento hidrometeorológico.

Junto a profesores y directivos, se sumaron a la limpieza y saneamiento del Hospital Provincial de esa demarcación.

14: 07 pm – Avanzan labores para restablecer servicio eléctrico a Pinar del Río

Aunque el huracán Rafael no ocasionó a la provincia daños directos, el territorio enfrenta un complejo panorama con la desconexión al Sistema Electroenergético Nacional, debido a la caída de varias torres de alta tensión que transmiten la energía desde la subestación del Mariel, en Artemisa hasta Pinar del Río.

Para agilizar la llegada del servicio, seis brigadas de la Unión Eléctrica, incluyendo cuatro de Vueltabajo, trabajan en las averías de la línea de 110 kv en el tramo Artemisa-Mariel, luego de certificar las demás afectadas desde Paso Real hasta Artemisa.

Esta alternativa permitirá conectarnos al SEN y retomar la rotación de los circuitos, a partir de la disponibilidad de capacidad de generación existente.

(Tomado del perfil de Facebook de la primera secretaria del PCC en la provinica Yamilé Ramos Cordero)

11:45 pm – Se reanudan este lunes 11 de noviembre actividades docentes en Ciencias Médicas

La Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río retomará el próximo lunes 11 de noviembre, las actividades docentes, así lo dio a conocer la institución académica en su página en la red social de Facebook.

A continuación compartimos las indiciaciones para reiniciar el curso escolar en las diferentes carreras y modalidades de estudio:

10: 16 am – Precisiones sobre el reinicio del curso escolar en Pinar del Río

Desde su perfil en redes sociales, Yamilé Ramos Cordero, presidenta del Grupo Temporal de Trabajo para enfrentar la actual situación electroenergética, informó que las actividades docentes continuarán el próximo lunes 11 de noviembre en Pinar del Río, si se logra la reconexión de la provincia al Sistema Eléctrico Nacional en las próximas horas.

La decisión final sobre el regreso de los estudiantes a sus aulas se dará a conocer por los páginas institucionales de la Dirección General de Educación y plataforma digitales de los medios de comunicación del territorio.

9: 00 am – ¿Cuál es la estrategia para restablecer el servicio eléctrico en el Occidente?

Los daños en líneas de gran potencia, que conectan a Artemisa y Pinar del Río con el resto de la Isla, impiden integrar esas provincias al sistema creado desde La Habana hasta Guantánamo, informó a Granma, Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica (UNE).

Entre Mariel y Pinar, en un doble circuito de 220 000 volts, cayeron varias torres, y esa afectación puede permanecer alrededor de 15 días, precisó.

Para avanzar hacia el territorio más occidental, trabajan con urgencia en las líneas con avería entre La Habana y Mariel, y deben reparar las líneas de 110 000 volts en Artemisa.

Anunció que en las próximas jornadas avanzarán desde esa provincia, por San Cristóbal y Paso Real, hasta Pinar, sostenida por un subsistema para servicios vitales como hospitales, centros básicos de alimentación y acueductos, puntualizó.