Biagna Rodríguez: La joven que puso a Cuba en el podio del Motocross

Biagna Xiomara Rodríguez protagonizó un desempeño histórico para Cuba, al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Latinoamericano Femenino Júnior de Motocross, que tuvo por sede la ciudad colombiana de Ibagué.

Llama poderosamente la atención que la jovencita de 17 años de edad, única mujer que practica este difícil deporte en la Isla, consiguió el inédito resultado en su primera experiencia internacional.

A su llegada este martes al Aeropuerto Internacional José Martí, la pinareña y su entrenador Eugenio Cabrera Ramos fueron recibidos por Roberto Carbonell, presidente de la Federación Cubana de Motociclismo, quien le transmitió la felicitación de los directivos del sistema deportivo del país.

En declaraciones a la prensa, Biagna expresó que tuvo una buena competencia, aunque afrontó un problema con la moto Yamaha que le facilitaron para participar en el certamen. A la espera del recambio perdió una sesión de entrenamiento, por lo que se vio obligada a incursionar directamente en la clasificación con una Honda de 2024 que le permitió sentirse más cómoda.

«Resultó una experiencia muy bonita y exigente, pues el resto de las competidoras estaban muy bien preparadas y a un nivel superior. Llegué como la más novata del evento y se llevaron una gran sorpresa conmigo», destacó.

«El sábado clasifiqué quinta y me dije… el domingo voy por más. Así fui adaptándome a la moto poco a poco y pude terminar en el tercer lugar de la primera y segunda manga. En general terminé segunda, para quedar subcampeona latinoamericana. Me siento muy feliz por entregarle el trofeo a mi papá y a mi tío, quienes me han apoyado mucho», agregó.

El preparador Cabrera Ramos comentó a JIT que fueron a Colombia con el objetivo de buscar experiencias, pues era la primera competencia internacional de Biagna. Al final, quedaron superadas todas las expectativas, porque nadie pensó que terminara en el segundo lugar, sobre todo después de que se fundiera la primera moto.

«Superó ese contratiempo como siempre lo hace. Le dieron otra moto para la clasificación y ocupó la quinta posición entre 12 competidoras. En la siguiente jornada arrancó muy bien, consiguió el histórico resultado y causó muy buena impresión a los organizadores del campeonato», acotó el entrenador.

Desde su visión como máxima autoridad del motociclismo en Cuba, Carbonell enfatizó que este resultado no tiene antecedente en la historia del motocross femenino. A su vez, remarcó que se trata del mejor resultado de este deporte en las últimas tres décadas.

«Este deporte, como todos conocemos, es costoso. Eso quiere decir que necesita inversión y recursos, que en la compleja situación que enfrentamos actualmente en el país, no podemos asumir como quisiéramos, de ahí que este resultado demuestra una vez más la capacidad de nuestros técnicos y de nuestros pilotos», señaló.

Le puede interesar: Briagna, reina del motocross cubano

El directivo se refirió al apoyo recibido por la federación internacional para que Biagna pudiera demostrar en el certamen colombiano su entrega, valentía y dedicación para enfrentar los percances e imponerse.

«Este resultado nos ratifica que debemos mantener el calendario deportivo competitivo contra viento y marea, porque diseñar un evento de motociclismo necesita una inversión en transporte, combustible, entre otros aspectos. Realmente cada territorio y el país hacen un gran esfuerzo en apoyar el desarrollo de este movimiento para obtener resultados internacionales», aseveró el federativo.

(Tomado de Jit)