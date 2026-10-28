Camilo Cienfuegos (+Video)

La mañana del 28 de octubre, en Cuba, muchas personas se acercan a ríos, costas y otros espacios junto al agua. Llevan flores y las dejan correr. Algunas caen en silencio; otras se alejan lentamente, como si siguieran una ruta que nunca pudo reconstruirse. Es un gesto sencillo, repetido año tras año, para recordar a Camilo Cienfuegos.

El comandante desapareció ese día de 1959, cuando regresaba en una avioneta Cessna desde Camagüey hacia La Habana. Se organizaron búsquedas por mar y aire, pero no se encontraron restos que permitieran establecer con certeza qué ocurrió. La avioneta y sus ocupantes no aparecieron. Desde entonces, su desaparición quedó como una herida abierta en la historia cubana.

Camilo tenía 27 años y ya era uno de los rostros más conocidos de la Revolución. Su participación en la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista y, especialmente, la toma de Yaguajay, le dieron el sobrenombre de Héroe de Yaguajay. Quienes lo recordaban destacaban su cercanía y su trato espontáneo, rasgos que contribuyeron a convertirlo en una figura popular.

Su muerte nunca fue confirmada, porque su cuerpo no fue hallado; lo que perduró fue la certeza de su desaparición y el impacto que causó en el país. La noticia llegó cuando la Revolución apenas comenzaba a organizarse como nuevo gobierno.

La pérdida de un comandante tan joven y reconocido dejó desconcierto y tristeza, y el misterio de su último viaje acompañó desde entonces su recuerdo.

Con el paso del tiempo, la memoria de Camilo tomó forma en actos, monumentos, escuelas y relatos familiares. Cada 28 de octubre, el lanzamiento de flores al agua se volvió una de las ceremonias más reconocibles en su honor. Para muchos cubanos, no es solo un homenaje a un dirigente revolucionario: es también una manera de despedir, simbólicamente, a alguien que nunca tuvo una tumba.