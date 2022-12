¿Cómo hacer encuestas en Whatsapp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más descargada y utilizada del mundo. Cuando falla, usuarios de todas partes salen en tromba a pedir explicaciones y las alternativas a esa ‘app’ -como Telegram, Signal o Line– ganan algún que otro adepto.

Es quizás por ello por lo que la aplicación de Meta -empresa que también aglutina a Facebook e Instagram, por ejemplo- está en continua renovación, aplicando mejoras para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Si a principios de mes se supo que Whatsapp estaba probando la forma de enviarse mensajes a uno mismo y hace apenas unos días se publicó que había comenzado las pruebas en su versión beta para implementar la nueva función ‘modo compañero’ -con la que se podrán vincular dos teléfonos móviles a una misma cuenta para usar la ‘app’ en dos dispositivos a la vez– ahora llega una nueva funcionalidad a Android, de la que ya disfrutaban los usuarios de iPhone con sistema iOS: la forma para realizar una encuesta, ya sea a un único usuario o a un grupo de Whatsapp.

Actualización

Si aún no la tienes disponible, puedes instalar la última versión beta de WhatsApp y forzar el cierre, borrar la caché y/o reiniciar el móvil. Y si aún así no puedes, un poco de paciencia, porque no tendrás que esperar mucho para que te salga la función ‘Encuesta’ cuando, desde un chat, pulses en el icono del clip, abajo a la derecha, como si fueras a enviar una foto, un documento, un contacto o la ubicación.

Tras ello, se te despliegan las opciones y solo tienes que seguir los pasos: escribe la pregunta, añade las opciones disponibles y pulsa el botón de enviar para enviar la encuesta al chat individual o grupal elegido.

En iPhone, igual

Los usuarios de iPhone ya disponen desde hace unos días de esa función. La forma de acceder a ella es igual a la de Android: desde un chat, se pulsa el símbolo ‘+‘ -como si quisieras enviar una foto, un documento, un contacto o la ubicación-, y allí se te despliega la opción de la ‘Encuesta’.

Encuesta realizada en un teléfono móvil con sistema Android.

/LAYLA ZAOUI

Es importante saber que estas encuestas permiten votar varias veces por diferentes opciones, es decir, permiten la selección múltiple. Por tanto, en caso de que se envíe a un chat grupal, hay que tener en cuenta que cada una de las personas puede votar por todas las opciones disponibles.

Tomado de El Periódico