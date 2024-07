Con Pinar del Río hay que contar siempre

Ni el hecho de haber tenido una temporada de ensueño, en la que por primera vez un equipo consigue ganar todas las subseries, ni la categórica victoria ante Sancti Spíritus en cuartos de final sacan a Alexander Urquiola de su filosofía de siempre.

«Desde el principio hemos dicho que vamos paso a paso. Logramos algo importante, que es la clasificación a semifinales. Estamos en medallas, otro objetivo vencido».

No deja que los resultados de la etapa regular lo encandilen. Sabe que ni en la Serie 50 ni en la 53 –las dos últimas en que los Vegueros ganaron– habían salido con etiqueta de favoritos y que eso, precisamente, es algo que ayuda a jugar con más confianza.

«Ahora tampoco éramos favoritos, por varias razones: el equipo joven que tenemos, y la salida de dos de nuestros principales lanzadores a contratos en el extranjero», precisó.

No fueron pocos los que pensaron que, con la partida de Erlys Casanova y Frank Luis Medina, el equipo se desmoronaría. Pero la tropa que dirige se multiplicó, y clasificó primera a la postemporada, con 50 victorias y más jonrones que ningún otro.

Sobre lo que pudiera pasar en la recta final, prefiere evitar los pronósticos y que hable el terreno. Solo advierte que «todos los equipos que están aquí se lo han ganado y saben jugar beisbol. Pinar del Pío no se conforma con lo que ya ha logrado, con nosotros hay que contar siempre».

Así lo creen dos hombres que han sido claves, el exgrandes ligas Alexei Ramírez y el capitán William Saavedra. «Todos los equipos que han llegado son fuertes, pero nosotros vamos a salir a batirnos», dijo Alexei.

«Nuestra fórmula ha estado en la química entre los jugadores más jóvenes y los más experimentados. Más que un equipo, hemos sido una familia», aseguró Saavedra, quien tiene una motivación adicional.

Él está a un jonrón de igualar el récord de cuadrangulares en la historia de los play off, que es de 27, en poder de otro pinareño, pero no de uno cualquiera, sino de alguien que, para muchos, ha sido el más grande: Omar Linares. «Es algo en lo que pienso cada vez que me paro en home», confiesa.

–¿Qué sería más importante, un nuevo título, o el récord?

–Las dos cosas.

