Cossío: Cuba reitera disposición a consolidar y ampliar la cooperación en materia migratoria con EE.UU.

Cuba expresó hoy la disposición a consolidar y ampliar la cooperación bilateral en materia migratoria con Estados Unidos. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a la prensa al concluir una ronda de conversaciones bilaterales sobre este tema, en La Habana.

Fernández de Cossío agregó que la ronda de conversaciones migratorias realizada este miércoles responde al compromiso mutuo de tratar de garantizar que la migración entre Cuba y Estados Unidos sea segura, ordenada y regular. “Podemos calificar de constructivo y franco el diálogo que tuvo lugar hoy. Nosotros le prestamos mucha importancia a este tipo de intercambio y a la cooperación que debe resultar de estos”, dijo.

El viceministro señaló que “en el diálogo Cuba reiteró la disposición a cumplir con los compromisos que ha asumido y reclama por parte de Estados Unidos un compromiso similar en el cumplimiento de los acuerdos”.

Afirmó que estos “son acuerdos integrales, que se cumplen sobre la base de la reciprocidad. Por tanto, nosotros en materia migratoria actuaremos en reciprocidad y consecuente con la manera en que la parte estadounidense cumpla con los compromisos que ha asumido”.

Fernández de Cossío reiteró que “el tema migratorio tiene una contradicción fundamental con los acuerdos que firmamos”.

En ese sentido, argumentó que los cubanos que han marchado y/o marchan en la actualidad hacia EE. UU. “Lo hacen movidos por dos causas fundamentales: el trato privilegiado que siempre le ha otorgado EE. UU. a cualquier cubano que pretenda entrar a ese país por cualquier vía, sea regular o irregular, lo que se llama un factor de atracción; pero también existe un factor de empuje, que es una política de bloqueo económico dirigida a deprimir los niveles de vida del cubano que vive en Cuba”.

El viceministro reafirmó que “esta combinación de factores plantea una contradicción fundamental a los propósitos de estos acuerdos y al compromiso mutuo de garantizar que la migración sea regular, ordenada y segura”.

“Durante la ronda de hoy Cuba insistió en la necesidad de que se reanude plenamente la prestación de servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana para quienes solicitan visas de no inmigrantes, que si bien se reanudó parcialmente en el mes de agosto para determinadas categorías aún no ha recuperado el nivel que tenía con anterioridad. Hemos argumentado que este es un factor que estimula a que muchas personas quieran emigrar para obtener la residencia y poder viajar entre los dos países, algo que no sería necesario si existieran visas múltiples y si se procesaran desde La Habana a los ciudadanos que van de visita”, dijo Fernández de Cossío.

Asimismo, agregó que “Cuba planteó preocupación por la cantidad de cubanos que están en Estados Unidos en un limbo legal, a quienes se les admitió la entrada al país norteamericano pero no se les ha otorgado un estatus legal concreto. Para nosotros ese es un tema importante”.

Otro tema abordado por las partes, según el viceministro, fue “el crecimiento de operaciones de tráfico de personas a partir de medios que proceden de Estados Unidos, individuos u organizaciones que operan desde el sur de EEUU y participan en el tráfico de personas con operaciones que van en contra de la ley”.

“Señalamos el tratamiento agresivo que desde hace unos meses viene ocurriendo en aeropuertos estadounidenses contra cubanos que residen en Cuba, cubanos que residen en EE. UU. o en terceros países cuando viajan hacia EE. UU.”, agregó.

“Consideramos que para dos países como Cuba y Estados Unidos, con una cercanía geográfica y con un flujo considerable de viajeros, más una presencia amplia de cubanos en territorio norteamericano, es importante que ambos gobiernos mantengan una cooperación en materia migratoria”, subrayó el viceministro.

