Cuba en San Salvador 2023: Jornada 15 de los Centroamericanos y del Caribe

Quince fechas de competencia transcurrieron desde el 21 de junio. Cuba (51-37-42/ 130) es tercera en el medallero detrás de México (198-74-68/ 250) y Colombia (56-60-48/ 164). Este martes hubo medallas en atletismo, esgrima, taekwondo y clavados; avanzaron el softbol femenino y el balonmano masculino, no llegaron a la final los hombres del hockey y los del baloncesto quedaron para discutir el quinto.

El primer título de los atletas cubanos en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, en una tardenoche de martes bien pasada por agua, lo ganó Zurian Hechavarría con crono de 55.52 s en la final de los 400 m con vallas femeninos. Darielys Sentelle fue octava, con 59.01 s.

El segundo fue para el subcampeón mundial sub-20 de Cali 2022 Alejandro Parada, con vuelo de 7.68 m en su tercer intento, superando los 7.65 m del jamaicano Jordan Turner (primer intento) e igual marca de James Tristan, de Dominica, en su segundo salto.

En esta prueba, Maykel Massó, bronce en Tokio 2020, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el primer salto. Se le vio en el suelo, con evidentes muestras de dolor; fue cargado en camilla y llevado a un centro asistencial en la capital salvadoreña.

En un comunicado, la delegación cubana informó que Massó “sufrió la ruptura del tendón rotuliano derecho, elemento importante en el mecanismo extensor de la rodilla. Esa ruptura, además, provocó la luxación de la rótula y su correspondiente hemartrosis”.

Según la nota, el atleta “fue valorado por los médicos de la competencia y trasladado al hospital designado por los organizadores para su valoración inicial. Luego recibió atención especializada en otra instalación, donde quedó establecido el diagnóstico. Viajará a Cuba en la mañana de este miércoles, con el acompañamiento requerido, para recibir tratamiento médico quirúrgico en el Complejo Ortopédico Internacional Frank País”.

Marianailys Silva fue quinta en la jabalina femenina, con envío de 54 metros (oro, plata y bronce, las colombianas Flor Ruiz y María Murillo, y la mexicana Luz Castro, tiraron 60.52, 58.92 y 57.50 m). Yoao Illas concluyó octavo en la final de los 400 m con vallas masculinos.

En el segundo día del decatlón, Yancarlos Hernández fue cuarto en los 110 m con vallas (14.63 s), quinto en el disco (40.76 m), primero en la pértiga (4.80 m), cuarto en la jabalina (53.34 m) y séptimo en los 1 500 m (5:21.43). El lunes había sido segundo en los 100 m (10.50 s), tercero en el salto de longitud (7.41 m), sexto en lanzamiento de peso (13.05), octavo en salto de altura (1.95 m) y segundo en los 400 m (49.60 s). Concluyó quinto entre los participantes.

Greisys Roble (13.02 s, el tercer mejor tiempo de las semifinales) y Keily Pérez (13.58 s) pasaron a la final de los 100 con vallas.

En otros deportes, en esta jornada 14 de los Juegos los taekwondocas Tania Delgado y Darío Navarro ganaron plata en la competencia de poomsae parejas freestyle mixto. Además, obtuvieron bronce en la pareja mixta.

También hubo plata para Cuba en el sincronizado mixto de la plataforma a 10 metros, donde Anisley García y Carlos Daniel Ramos lograron acumulado de 286.08 en sus cinco saltos, superados solo por Viviana del Ángel y José Balleza, de México (307.44). Fue la cuarta presea de los clavadistas en San Salvador.

La esgrima siguió aportando: plata de Yania Gavilán en la espada y bronce de Hansel Rodríguez en el sable, tercera y cuarta medallas que ganan los esgrimistas en San Salvador.

Si los hombres del balonmano mantuvieron el buen paso y concluyeron invictos la fase de grupos tras vencer 28-22 a los dominicanos (jugarán la semifinal el jueves), los del baloncesto acumularon dos derrotas y deberán conformarse con discutir el quinto puesto.

También las mujeres del softbol terminaron con balance de 3-0, primeras de su grupo, y avanzaron a la superronda. En contraste, en Santo Domingo, la selección masculina de hockey sobre césped, que había llegado con el propósito de estar en la final, perdió su invicto 3-5 ante México en semifinales e irá por el bronce el jueves, con lo cual se interrumpe un dominio que comenzó en La Habana 1982.

En su debut, las voleibolistas cayeron 1-3 ante Colombia.

Este miércoles, decimoquinta jornada de los Juegos, los baloncestistas discutirán el quinto puesto frente a El Salvador. Habrá (en Santo Domingo) otra final para los deportes colectivos: Cuba vs. México en el hockey femenino, que ha sido liderado por las cubanas desde los Juegos de Ponce 1993.

Continúan el ajedrez, donde las escuadras masculina y femenina marchan al frente; la esgrima, donde tocará el turno a las competencias de espada (m) y florete (f) por equipos; el taekwondo (en la capital dominicana) y el tiro con arco.

En el atletismo, la jornada transcurrirá con las semifinales de los 200 m en ambos sexos y las finales de esas pruebas y del martillo masculino, 800 m masculinos y femeninos, 100 y 110 m con vallas, el inicio del heptalón femenino y lanzamiento del disco masculino.

Seguramente, una final acaparará la atención: la del triple salto femenino, donde intervendrán la recordista mundial venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial y olímpica, y las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea.

Comienza el ciclismo de ruta y Arlenis Sierra estará en la final de contrarreloj individual femenino, mientras que Pedro Portuondo intervendrá en el masculino. En clavados, la plataforma 10 m femenino (Anisley García y Arlenis García) y el trampolín 3 m sincronizado masculino (José Quintana y Carlos Escalona).

En el polo acuático, en cuartos de final Cuba vs. Centro Caribe Sports, y en el voli las cubanas jugarán contra las salvadoreñas, oportunidad para revertir su fracaso del debut.

San Salvador 2023: Leuris no es un pistolero cualquiera

El multicampeón Leuris Pupo. Foto: JIT.

Cuando la pistola tuvo un desperfecto mecánico y los nervios traicionarían a muchos, Leuris Pupo levantó la cabeza, tomó aire, sonrío con ironía y pocos pudieron advertir cuánta tensión iba por dentro. Perdió tres disparos (unos posibles 30 puntos) y nada lo amilanó. La historia de este pistolero en San Salvador era de crónica.

Lea: Cuba en San Salvador 2023: Jornada 14 de los Centroamericanos y del Caribe

En esa primera fecha del tiro rápido terminó en el lugar 14 con 254 puntos. Sus compañeros Jorge Félix y Jorge Grau lucieron inmensos y al terminar la jornada andaban en punta (1-2), pero aspiraban a que el tirador más grande Cuba en todos los tiempos, el oro olímpico de Londres 2012 y plata en Tokio 2020, volviera con su puntería de oro al siguiente día y clasificara a una de las finales más espectaculares del tiro deportivo, pues son rondas de cinco disparos rápidos, cual oeste más moderno y emocionante.

Pupo este lunes desayunó con su rutina de siempre. Ni siquiera se levantó más temprano. Solo pensaba en llegar al campo de tiro y tirar, tirar, sumar, sumar, descontar puntos y acompañar a sus amigos de entrenamiento y admiradores por derecho de su carrera en la final. Casi lo hizo perfecto: 293 puntos y se incluyó como el sexto mejor concursante, en tanto fue decisivo para el oro por equipos. Sobre la mente de casi todos habitaba solo una frase: ¡cuánto habría logrado de no encasquillarse la dichosa pistola!

Ya a la hora de repartir medallas individualmente, cuando todo empieza desde cero, la puntería y precisión de Pupo fue la tercera mejor entre los seis finalistas. Jorge Félix y Grau dejaron a Cuba con oro y plata, respectivamente, y cual remix de lo sucedido en la pistola de aire a 10 metros, rama femenina, ahora tampoco se podía colmar el podio de un mismo país. Pupo quedó fuera de las preseas momentáneamente, pues el mexicano Fidencio González recibió por protocolo la medalla y luego se la puso al cuello del holguinero, cual gesto ético de notable valor también.

Para quienes no conozcan el valor de lo descrito, solo bastaría saber que Pupo es el primer y único clasificado de Cuba hoy para los Juegos Olímpicos de París 2024 (sus séptimos de manera consecutiva, en los que siempre ha estado entre los ocho primeros); Pupo es campeón en Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1998, Juegos Panamericanos, Copas del Mundo y solo le faltan las de campeonatos mundiales porque apenas ha intervenido en dos durante toda su carrera.

Toda esa familia de pistoleros y rifleros lo tienen en el pedestal más alto entre ellos, no solo por las glorias olímpicas conquistadas. Su sencillez es más certera que cualquier tiro de precisión. Su nobleza, solidaridad y humanismo no cabe ni siquiera en un artículo periodístico. Habla poco y no precisamente por temor a las palabras, sino porque prefiere decirlo todo con sus ojos, esos que en El Salvador no lo traicionaron, lo salvaron de una escaramuza de su arma y andaban felices porque él, como diría un amigo en común, no es un pistolero cualquiera.

Los ganadores del tiro deportivo, a 25 metros.Foto: JIT.

Tomado de Cubadebate