Denuncia canciller cubano ataque terrorista contra sede diplomática en Estados Unidos

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en su cuenta en X un ataque terrorista perpetrado la noche del domingo contra la embajada de Cuba en Estados Unidos. Al parecer, un individuo lanzó dos cocteles molotov.

Hasta el momento, no se reportan daños al personal y se precisan los detalles. Es el segundo ataque violento contra la sede diplomática cubana en Washington desde abril de 2020.

Actualmente se precisan los detalles del hecho.

Tras producirse el lamentable incidente, la comunidad internacional ya ha comenzado a denunciar el hecho y ha manifestado su solidaridad con el pueblo cubano.

🚨 I’m outside the Cuban Embassy in DC which was violently attacked with Molotov cocktails tonight



🇨🇺 LET CUBA LIVE! The US needs to investigate this & the 2020 AK-47 attack as acts of terrorism! End the US war on Cuba!



✊ COME TO THE EMBASSY AT 5pm TOMORROW TO STAND WITH CUBA pic.twitter.com/altFlu9Wez