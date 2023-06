Díaz-Canel: “Ha sido una gira interesante y fructífera”

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, afirmó que su participación en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial fue interesante, pues dio una visión de por dónde se mueve el mundo y también de las trampas que hay alrededor de los temas de financiamiento global.

Según informa hoy la Presidencia, en intercambio con los integrantes de las misiones diplomáticas cubanas ante la República Francesa y ante la Unesco, en París, el pasado viernes el jefe de Estado hizo un compendio del trabajo realizado en esa semana por la delegación oficial de la isla, que a propósito de la Cumbre realizó una gira por países de Europa.

El periplo incluyó al Vaticano, donde Díaz-Canel sostuvo un intercambio privado con el papa Francisco; en Italia fue recibido por el Presidente, Sergio Mattarella, y dialogó, en la sede de la FAO en Roma, con el secretario general de la organización, QU Dongyu; y en Serbia cumplió una visita oficial, con encuentros con el Presidente, Aleksandar Vucic, y el líder del legislativo, Vladimir Orlic.

“Realmente esta ha sido una gira interesante y fructífera para nosotros, para el país”, sintetizó el mandatario cubano ante los diplomáticos cubanos acreditados en París, en la última actividad de la representación antillana en la ciudad frencesa, antes de emprender el regreso a Cuba en la tarde-noche del pasado viernes (hora local).

JUNTO AL PAPA Y EN ITALIA, RESPETO HACIA CUBA

El Presidente cubano comentó que estaba pendiente una visita al papa, quien, en el intercambio sostenido el pasado martes, fue muy gentil y dijo: “ustedes saben lo que yo siento por el pueblo cubano”.

Díaz-Canel explicó que la parte cubana habló con el Sumo Pontífice sobre la situación del país y la necesidad de dar una visión actualizada sobre ella, a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como la inclusión de la isla en la espuria lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo.

Visitar la Santa Sede era el objetivo que nos llevó primero a Italia, señaló el mandatario, pero luego desarrollamos una reunión bilateral con el Presidente de esa nación, Sergio Mattarella.

«Fue un buen encuentro, hubo mucha coincidencia en un grupo de temas, sobre todo en la colaboración, en el nivel de las relaciones entre nuestros países», comentó

Respecto a la visita a la sede de la FAO, Díaz-Canel destacó las buenas relaciones de Cuba con esa orgización, que está apoyando a la isla con financiamiento en un grupo de proyectos dentro del Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

Otra actividad en Roma fue el intercambio con una representación del empresariado de ese país que tiene inversiones en Cuba, el cual fue calificado por el Jefe de Estado como un encuentro intenso.

Los inversores italianos en Cuba, señaló, mantienen un enfoque muy positivo: a pesar de las dificultades, como las deudas contraídas con ellos, su enfoque es el de seguir avanzando, el de seguir proponiendo negocios.

Comentó una particularidad muy especial del empresariado italiano que mantiene relaciones con Cuba, y es que las hijas e hijos de quienes iniciaron negocios en la isla décadas atrás, la generación que les sigue, ha mantenido esos negocios y quiere desarrollarlos.

“Generacionalmente eso se ha mantenido, eso se ha ido transmitiendo, y hay historias de vida muy bonitas, mucha referencia a encuentros que tuvieron con Fidel, y un compromiso tremendo”, enfatizó el mandatario.

SERBIA, UNA VISITA MUY POSITIVA

En particular acerca de la visita oficial a Serbia, Díaz-Canel comentó sobre las estancias en La Habana de Vucic, en 2017, y de su antecesor, Tomislav Nikolic, en 2015.

Subrayó que es un país con el que es posible hacer cosas que antes no se habían previsto, como la compra de trigo, maíz y otros alimentos, además de generar relaciones económico-comerciales en las áreas de turismo, biotecnología, salud, agricultura e intercambio científico-técnico.

Díaz-Canel resumió que fue una visita muy positiva, con intercambios con las principales figuras de Serbia, el Presidente y también el Presidente de la Asamblea Nacional.

CUMBRE EN FRANCIA: UN EVENTO “COMPLICADO”

Sobre la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, celebrada por convocatoria del Presidente Emmanuel Macrón, y a donde Cuba asistió en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Grupo G77 más China, Díaz-Canel señaló que este había sido un evento complicado.

Hablar en nombre del Grupo G77 más China permitió que en esta reunión se manifestara una posición distinta, reflexionó el dignatario, quien felicitó a los diplomáticos cubanos por el arduo trabajo hecho en esta Cumbre.

El discurso de Cuba, en nombre del G77 más China, dijo, fue un parteaguas en relación con los que se habían hecho hasta esa hora del jueves, aunque este viernes el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el sudafricano Cyril Ramaphosa hicieron dos buenos discursos, además de la intervención del mandatario de Kenia, William Ruto.

Dichas intervenciones fueron más de izquierda, analizó Díaz-Canel, para quien las pronunciadas por la élite bancaria y financiera mundial terminan en promesas.

“Uno sabe que sí, que hay que conseguir fondos, que deben hacerse estas cumbres, pero… ¿Quiénes van a poner el dinero?, ¿los ricos?», cuestionó, y agregó que, por ejemplo, las Cumbres sobre el Cambio Climático, en más de 10 años, no han logrado que se coloque el financiamiento que se ha prometido (más de 100 mil millones de dólares al año).

Reflexionó que por esa razón es necesario destacar la visión que comparte el Tercer Mundo: que el orden económico internacional es injusto, anacrónico, excluyente, antidemocrático, y todo eso es lo que hay que cambiar.

«¿Cómo vamos a cambiarlo?, ¿qué hacer para cambiarlo?», resaltó el mandatario cubano, y dijo que Macron se hacía esas mismas preguntas; y su enfoque es que no se puede hacer eliminando todo lo que ya existe; o sea, que no se puede hacer eliminando el Fondo Monetario Internacional, que no se puede hacer eliminando el Banco Mundial, que no se puede hacer eliminando las instituciones financieras.

Al respecto, Díaz-Canel denunció que está claro que no se puede hacer, porque mientras haya capitalismo no habrá posibilidades para los países del Tercer Mundo de solucionar esto.

En otro momento, el jefe de Estado cubano subrayó que hay un grupo de temáticas que se tratan desde el Primer Mundo, queriendo ofrecer como recetas al Tercer Mundo; y son cosas necesarias, pero lo que tiene que importar es cómo aplicarlas.

Mencionó la transición digital, la transición energética, el hidrógeno verde…, y cuestionó cómo los países del Tercer Mundo podrían hacer eso, si para adquirir un megawatt de paneles fotovoltaicos tienen que pagar un millón de dólares.

“Esos cantos de sirena a veces motivan a un grupo de países, pero después vienen las decepciones con lo que se puede lograr”, sentenció.

Retomando la agenda de la delegación cubana por cuatro Estados europeos en la semana que concluye, Díaz-Canel habló con cariño sobre su visita a la sede de la Unesco, donde fue recibido por su directora general, Audrey Azolay.

“Esta es una Organización de las Naciones Unidas con la que también tenemos una magnífica relación, y que reconoce el papel de Cuba”, consideró.

Díaz-Canel se reunió además en las jornadas en París, con Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, encuentro que calificó de grato.

Muy importante fue también el reencuentro con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, sobre el cual había escrito en su cuenta de Twitter que intercambiaron sobre las posibilidades de incrementar la cooperación en áreas de interés común.

Finalmente, el Presidente comentó a los diplomáticos cubanos sobre los encuentros sostenidos con representantes del sector empresarial francés que están presentes en Cuba, con el ex presidente Francois Hollande y con otros políticos.

Concluye así un intenso periplo de la delegación cubana por varios países europeos en el cual la Mayor de las Antillas ha profundizado nexos bilaterales y consolidado otros; una gira donde, una vez más, ha sido posible comprobar cuánta admiración y apoyo recibe la Isla en el mundo, concluye el reporte, publicado en el sitio web de la Presidencia.

Tomado de ACN