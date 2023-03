El 26 de marzo mi voto es por todos

Este 26 de marzo volvemos a las urnas, esta vez para elegir a los diputados que integrarán la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y así participar de forma directa en la conformación de la estructura del Estado cubano.

Será una Asamblea Nacional en la cual se conjugue la experiencia con nuevas perspectivas, tendremos un Parlamento que se renueva en un 64 %. Entre los nominados hay 94 jóvenes de 18 a 35 años, que representan el 20%. De confirmarse la candidatura en las elecciones del 26 de marzo, la edad promedio será 46 años.

Hay otros datos interesantes en esta candidatura: en la VIII Legislatura (2013 – 2018) el 82.68% de los diputados eran graduados universitarios, en la IX Legislatura, que cesará sus funciones este 2023, el 86% del total son graduados universitarios; sin embargo, en la que se propone, hay un 95.3% de graduados universitarios y un 55.3% de mujeres, cifras que muestran un crecimiento en los últimos años y que reflejan logros de nuestro sistema social.

El próximo domingo será un ejercicio democrático que propone a los electores votar por todos los candidatos, por uno o por dos de los que aparecen en la boleta. El voto es un acto de compromiso con el que se defiende también la unidad de un país frente a las más adversas circunstancias.

Te Puede Interesar: Federación de Mujeres Cubanas en Pinar del Río por el Voto Unido el 26 de marzo (+Video)

Como se ha dicho en varias ocasiones convocar a estas elecciones en medio del difícil escenario que ha vivido y vive Cuba, es un acto de valentía que revela una profunda confianza en la conciencia del pueblo.

El llamado es a ejercer nuestro derecho y recordar a Fidel, cuando en 1993 expresó: “Hay que persuadir a los ciudadanos de que el voto disperso perjudica al proceso, que el voto dividido y disperso no es lo que le conviene al país, no es lo que le conviene a la patria, no es lo que le conviene a la Revolución (…) en un proceso donde se han cumplido, al pie de la letra, todos los requisitos establecidos”.

Apelar a la unidad no es una consigna, es la necesidad de un país de enfrentar a un enemigo que cada día pretende asfixiarnos y dejarnos sin salida. En este contexto, vale recurrir nuevamente a las palabras del Comandante en Jefe: “Fue la unión la que nos hizo triunfar, fue la unión la que nos dio capacidad de vencer, fue la unión la que nos dio fuerzas para resistir exitosamente al más poderoso imperio que haya existido jamás».

El 26 de marzo, yo voto por todos, por los candidatos que serán la voz de mis preocupaciones, las de mi familia y mi barrio.