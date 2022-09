El estadio capitán San Luis estará listo para la Liga Élite￼

El estadio Capitán San Luis, siempre festivo, ni en la batalla más campal, ni en el punto más álgido en la histórica rivalidad con el equipo de Industriales, ha mostrado la cara magullada como le dejó el huracán Ian en la madrugada de este martes.

El verde del terreno sigue ahí, pero los escombros de lo que fueron tres de sus torres están en toda la instalación deportiva. Los rastrojos de los colchones terminan de dibujar la tristeza de la afición pinareña.

Te Puede interesar: Ian: cuando nadie durmió en La Coloma

En las instalaciones deportivas de Pinar del Río, las mayores afectaciones por el paso del huracán Ian estuvieron en la cubierta de los techos, algunos de manera parcial y otros total, comentó a Cubadebate Daniellis Sánchez González, directora de Deportes en el territorio.

Si bien los principales daños en la provincia fueron en el Capitán San Luis, otras sedes deportivas sufrieron afectaciones considerables como el estadio del municipio de San Luis, al que se le derrumbó una parte del muro. También tres estadios en La Palma, el Jesús Corrales, en Mantua, y el de Las Martinas, en Sandino, aunque no se ha podido hacer una evaluación conclusiva de los daños debido a los problemas en las comunicaciones.

“Desde la dirección provincial del Inder hay un compromiso con la recuperación de las instalaciones deportivas para que el pueblo siga disfrutando de las diferentes disciplinas. Las acciones de limpieza e higienización las vamos a asumir los propios trabajadores del sector, que desde el miércoles nos ocupamos de la tala de árboles y recogida de escombros”, aseguró la directiva.

Daños en el cuartel general de los vegueros

Afectaciones en el estadio. Foto: Cubadebate.

Las principales afectaciones en el Capitán San Luis fueron en el techo de la jaula de bateo y los derrumbes de tres de las nueve torres que iluminaban esta plaza deportiva en las noches, informó Julio Orestes Pozo, director del estadio.

La caída de una de las torres afectó la pizarra electrónica instalada el pasado año. Asimismo, se dañó el acolchonamiento del terreno. El césped no quedó dañado.

Este miércoles visitó el estadio Raúl Fornés, vicepresidente primero del Inder, y un equipo de especialistas para evaluar el estado del Capitán San Luis y otras instalaciones deportivas en la provincia.

“Existe el compromiso del organismo de que el equipo tabacalero empiece su primera subserie el día 15 en ese propio estadio. Para eso se realizarán todos los esfuerzos”, recalcó Julio Orestes Pozo.

Comentó a Cubadebate que desde La Habana se enviarán recursos para reparar los colchones, para que no se afecte la programación de la Liga Élite.

“En la pizarra hay problemas con los paneles, pero hasta que los especialistas del Ministerio de la Construcción no evalúen los daños que provocó el derrumbe de esa torre, no sabremos la magnitud y el Inder no podrá trabajar en su recuperación”.

Sala polivalente 19 de Noviembre

Sala polivalente 19 de noviembre. Foto: Cubadebate.

La icónica sala polivalente 19 de Noviembre también sufrió los efectos de Ian: la totalidad del impermeable del techo, la carpintería de aluminio, la cristalería y ventanales de aluminio de ambos laterales y la puerta delantera.

“Todos los tabloncillos se inundaron, al punto de que la madera continúa mojada, porque al estar bajo techo no puede secarse con el sol”, explicó Javier López Paneque, subdirector de Deportes en Pinar del Río.

“Cada vez que llueva a partir de ahora y hasta que pongamos el impermeable en el techo, continuará entrando el agua en la instalación”, añadió.

Cuando entró el viento de Ian, derrumbó el falso techo del edificio. “Hoy la sala polivalente está totalmente deshabilitada y eso afecta, por supuesto, al deporte en el municipio. Todavía estamos haciendo el levantamiento de la estructura dañada en todos los gimnasios para comenzar a recuperar”.

Otras afectaciones en la provincia

Los cinco bloques del docente de la EPEF quedaron afectados. “Como eran de canalones, el viento dañó la estructura. Hemos trazado estrategias para que en los propios locales de esa institución se puedan habilitar aulas y así no se afecte el proceso docente-educativo”, comentó Daniellis Sánchez González, directora de Deportes en el territorio.

En la EIDE Ormani Arenado, los problemas más graves están en la impermeabilización de los techos y la caída de ventanales. Además, en el bloque docente de la segunda y la tercera plantas se derrumbó una parte de la pared de los laboratorios. “Se buscan alternativas en la propia escuela para la reubicación”.

Sánchez González afirma que la dirección nacional del Inder enviará recursos a la provincia para que no se comprometa el curso escolar en esta escuela de iniciación deportiva. De igual manera, se indicó crear brigadas desde la estructura del sector deportivo para apoyar la higienización de los barrios de la ciudad.

Sala polivalente 19 de Noviembre. Foto: Cubadebate. Tabloncillo de gimnasia inundado. Foto: Cubadebate Cristales en el suelo en la sala polivalente. Foto: Cubadebate. Entrada dañada de la sala polivalente 19 de Noviembre. Foto: Cubadebate. Estadio Capitán San Luis. Foto: Cubadebate. Una de las estructuras de la torre a unos metros del terreno. Foto: Cubadebate. Estadio Capitán San Luis. Foto: Cubadebate. Afectaciones en la jaula de bateo. Foto: Cubadebate. Vista panorámica del estadio. Foto: Cubadebate. La pizarra electrónica sufrió los principales daños. Foto: Cubadebate. Los colchones sufrieron afectaciones. Foto: Cubadebate. Parte de las estructuras de la torre en el terreno. Foto: Cubadebate. Estadio Capitán San Luis. Foto: Cubadebate. Julio Orestes Pozo, director del Capitán San Luis. Foto: Cubadebate. Javier López Paneque, subdirector de Deportes en Pinar del Río. Foto: Cubadebate.

Tomado de Cubadebate