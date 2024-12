El Programa de recuperación del SEN no es un programa para un verano, es un sistema de trabajo continuo

“El Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional no es el programa para un verano”, aclaró este jueves el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, al presentar dicho Programa ante los diputados cubanos, durante la segunda sesión de trabajo del Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

Lo delineado, refirió, es un “sistema de trabajo continuo, que desde la situación actual diseña el camino hacia una generación de electricidad y un suministro de combustible que no solo satisfagan la demanda actual, sino que permita el desarrollo de nuestra economía y el acceso a todo nuestro pueblo del servicio eléctrico, las 24 horas”.

El camino diseñado es objetivo -aseveró- y considera nuestras debilidades, pero sobre todo contiene acciones que podemos ejecutar con nuestros propios esfuerzos.

Al detallar sobre el objetivo esencial del Programa, De la O Levy explicó que con él se busca “revertir la situación actual, lograr satisfacer la demanda de la población y de la economía, con un enfoque interinstitucional, de transición y soberanía energética, y el uso eficiente y racional de la energía”.

Asimismo, explicó que contiene tanto acciones concretas a muy corto plazo, como otras de carácter estratégico para el sostenimiento del Sistema que tienen como respaldo otro conjunto de objetivos encaminados de manera general a:

Recuperar la disponibilidad en la generación distribuida y grupos electrógenos de emergencia.

Recuperar la generación en las termoeléctricas que consumen combustible nacional.

Proponer esquemas financieros para la sostenibilidad de las acciones diseñadas.

Rehabilitar las redes eléctricas.

Impulsar la transición energética y el uso racional de la energía.

Asegurar el suministro estable de combustibles.

Incrementar la atención a los trabajadores del sector.

Con el fin de garantizar los objetivos trazados, enfatizó el Ministro de Energía y Minas, se han encontrado soluciones innovadoras que han permitido disponer de financiamiento por varios millones de dólares que hemos podido destinar a las cuestiones más urgentes, como parte de lo cual se ha comenzado a recuperar la generación distribuida que es lo que más rápido puede aportar y que resulta imprescindible para la recuperación del Sistema Electroenergético ante desconexiones totales y afectaciones por eventos atmosféricos.

Otras acciones que se han podido emprender son;

Iniciado el mantenimiento de la Unidad 2 de Felton.

Asegurados los suministros del mantenimiento de las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Cienfuegos.

Se avanza en la gestión de alternativas de pago para inversionistas extranjeros.

Garantizados los suministros de los 4 tanques de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

En construcción 2000 MW en parques solares fotovoltaicos.

Entre sus acciones, el Programa de Gobierno aprobado incluye, además, la implementación de medidas encaminadas a la atención a los trabajadores del sector como son mejoras salariales y de la alimentación; de construcción de viviendas; de estimulación moral oportuna a los trabajadores y otras que impactan positivamente en la permanencia de esa valiosa fuerza calificada.

“Lograr su estabilidad es garantía de una mayor eficacia y eficiencia en cada uno de los procesos en los que intervienen”, valoró el titular de Energía y Minas.

A partir de la implementación de esas y otras medidas diseñadas, consideró de la O Levy, estimamos que para el mes de junio de 2025 se pueda cubrir la demanda del país durante el día y lograr una tendencia a la disminución de las afectaciones en la máxima demanda.

Previo a la presentación del amplio Programa de recuperación, el Ministro de Energía y Minas compartió con los diputados una detallada explicación sobre la compleja situación por la que atraviesa el Sistema Electroenergético Nacional desde el 2023, agravada en los últimos meses de ese año debido a la pérdida de suministro estable de diésel para la economía, lo cual obligó al país a buscar el combustible en los mercados internacionales. “La disponibilidad del SEN alcanzó sus niveles más bajos desde el 2019”, precisó.

En los últimos años, detalló, hemos perdido totalmente o por tiempo prolongado, cinco unidades de generación. A ello se une el hecho de la marcada tendencia a la disminución que han tenido los grupos de generación distribuida: a pesar de la incorporación de 100 MW en el 2023, la disponibilidad no supera el 39%, añadió.

Asimismo, significó la sobreexplotación de los motores diésel, diseñados para trabajar no más de 4 horas diarias y que se han mantenido funcionando en algunos casos las 24 horas del día, como consecuencia de la pérdida de capacidades en otras tecnologías: su disponibilidad actual es del 37%.

Como aspecto positivo, el ministro señaló que esa tecnología se recupera con rapidez, aunque ha sido afectada por el déficit de combustible y la mala calidad de este, lo cual repercute negativamente en varios sectores de la economía, pues el déficit mantiene restringidas las producciones principales de bienes y servicios del país.

De manera particular sobre la generación móvil, las conocidas patanas, el Ministro precisó que, si bien desde el 2019 había tenido una tendencia al crecimiento, a finales del 2023 de ocho que se encontraban en el país se retiraron seis debido a la imposibilidad de cumplir con los compromisos de pago: ello ha significado la pérdida de 301 MW.

En medio de ese panorama, de acuerdo con la explicación ofrecida por el Ministro, se logró incrementar la generación eléctrica con gas y las fuentes renovables de energía muestran una condición favorable. En correspondencia con nuestra estrategia de transición energética, se llevan a cabo inversiones para construir 92 parques fotovoltaicos que generarán alrededor de 2 000 MW: 55 de esas instalaciones deben estar disponibles en 2025, dijo el ministro de Energía y Minas.

De igual forma precisó que la generación eléctrica total del país se ha comportado a niveles inferiores a los del 2023, lo cual se ha traducido en un “incremento de apagones, siendo el 2024 el año de mayor complejidad, tanto para la población como para el desarrollo de la economía”.

Ante la justa pregunta de nuestro pueblo de por qué aumentaron los apagones respecto al año pasado, dijo el Ministro que son dos los elementos fundamentales: la imposibilidad de garantizar el combustible necesario para el sistema eléctrico nacional y la retirada de varias patanas.

Unido a esa realidad, se ha manifestado también un crecimiento de la demanda máxima en más de 100 MW con respecto a 2023, una situación en la que incide, entre otros factores, el déficit de balitas de gas para la cocción de alimentos, provocando que se utilicen como alternativa los equipos eléctricos.

La debilidad con que ha operado el Sistema ha conducido, recordó de la O Levy, a que ante cualquier falla o avería se produzcan desconexiones totales o parciales que generan afectaciones adicionales. En el 2024, subrayó, se han producido tres desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional, a lo cual se sumaron los daños por el paso de dos huracanes y la ocurrencia de dos sismos.

Las severas afectaciones ocasionadas por esos fenómenos meteorológicos, subrayó, implicaron un esfuerzo extraordinario para el país, y de manera particular para nuestros trabajadores.

A todas esas complejidades que definen el actual escenario del país se añaden, además, las que provoca el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, que impone obstáculos adicionales al funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional. Entre otros ejemplos, mencionó transferencias bancarias que no llegan a su destino o son rechazadas; cancelación de contratos de suministros; incremento de los precios de los fletes, y pérdida de asistencia técnica.

Finaliza un año de grandes complejidades para el Sistema Electroenergético Nacional, significó el Ministro, pero nuestro espíritu de resistencia ha sido indoblegable, seguiremos trabajando, dispuestos a enfrentar los obstáculos que tenemos por delante.

ESFUERZOS Y RETOS INMENSOS

De retos, y también de esfuerzos incansables para superarlos, hablaron luego los diputados, quienes de manera general reconocieron la entrega con que han laborado los trabajadores que forman parte del sector Eléctrico.

De valiosa calificó la información presentada la diputada Angélica María Chorens, pues no solo expone los desafíos que tiene por delante la recuperación del Sistema, sino que a su vez expone la estrategia del camino a seguir, con una coherencia de trabajo que es importante mantener.

De manera especial insistió en la importancia de hacer llegar a la población información constante sobre estos temas, así como de promover una cultura del ahorro en todos los ámbitos, no solo entre la población.

Al hacer uso de la palabra el diputado Yeisel Prieto valoró que todo los explicado en la sesión de trabajo del miércoles, y también como parte de este punto, demuestra que “nuestro Gobierno no está de brazos cruzados”, y como muestra de ello destacó que el 65% de los gastos que se destinan a las inversiones se dirigen a la energía, al mejoramiento del Sistema Electroenergético Nacional, a la instalación de paneles, a eliminar esos molestos apagones.

Por su parte, el diputado Lázarojim Campos, destacó el apoyo que ha dado la industria nacional a la recuperación del Sistema a partir de la elaboración o reparación de piezas y equipos.

Otras intervenciones, como la del diputado Carlos César Torres, estuvieron dirigidas también a reconocer el impacto que significará el Programa que se implementa, no solo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sino también en la economía y las Proyecciones de Gobierno. “Impulsar el Sistema Electroenergético Nacional también ayuda al crecimiento del PIB, a la estabilización macroeconómica del país”, consideró.

Los diputados enfatizaron, además, en la importancia de seguir potenciando la ciencia y la innovación, así como el uso de las fuentes renovables de energía. De manera especial, se reconoció a las familias de los trabajadores del sector, quienes mantienen “la retaguardia segura mientras ellos salen al combate”.

Cuando se habla de esfuerzo, reflexionó el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, muchas veces no se es capaz de valorarlos si no hay resultados palpable, y son muchos los que se esfuerzan de manera extraordinaria, en condiciones muy difíciles, en la fabricación y reparación de piezas de repuesto, un esfuerzo que no se ve, pero que es imprescindible también para superar los desafíos.

En sus palabras al concluir las intervenciones de los diputados, Lazo Hernández destacó, además, el esfuerzo cotidiano de los operadores y de otros tantos, así como el ejemplo de los cuadros, imprescindible para motivar a los trabajadores.

Ratifiquemos el apoyo al Programa que aquí se ha presentado, pidió, pero no desde una institución, sino desde lo individual, en la tarea que a cada uno de nosotros corresponde para apoyarlo, tanto desde la nación como la comunidad.

(Tomado de Presidencia Cuba)