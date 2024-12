Eliminar la impunidad, para avanzar también en la economía

Combatir de pie y con los puños cerrados para enfrentar los problemas a profundidad, así afirmó el líder de la Revolución, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, a propósito de los debates sobre el tema del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, durante la primera jornada en plenario, correspondiente al Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su X Legislatura, que se desarrolla en el Palacio de Convenciones y contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El intercambio sobre este crucial asunto, considerado además estratégico para la Revolución Cubana y el desarrollo de nuestra economía, lo inició el diputado Edelso Pérez Fleitas, al referirse a la estrategia de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. “Hay una tendencia a la actividad delictiva en el país. Crece la incidencia de la droga y su consumo, también la corrupción, ambos son fenómenos que están incrementándose. No puede haber desarrollo si hay impunidad y desfachatez. Hace falta tomar medidas audaces y eficaces contra las ilegalidades y la corrupción. Es necesario entender, en la justa medida, estos fenómenos y el daño que le hace a la sociedad”.

En su reflexión insistió en que “una de las mayores distorsiones de nuestra economía es el elevado grado de evasión fiscal. Eso no lleva ni más alerta, ni más medidas, ni más advertencia. Como violación grave que es de nuestras leyes, no solo hay que enfrentarla con medidas administrativas, sino legales”.

Sobre el tema, Esteban Lazo consideró que “este resulta un problema grave y estratégico para el país” y recordó el reciente Ejercicio Nacional contra el delito y las ilegalidades, desarrollado a nivel nacional, “nosotros no podemos desarrollar nuestra economía con indisciplinas”, añadió.

Foto: Tony Hernandez Mena

El General de División, José Antonio Carrillo Gómez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior del Parlamento cubano, recordó que el tema del delito, las indisciplinas sociales y la corrupción, ha sido analizado con anterioridad en este escenario. Ratificó que “esta es una tarea no solo del MININT, y el ejercicio realizado nos dejó como enseñanza la necesidad de que todos participemos en esta batalla”.

Agregó que “es una batalla que debe ocupar todos los escenarios y ámbitos; el combate es de cada uno de los cuadros, funcionarios de los municipios, si no hay orden y no se controla sistemáticamente, no ganamos la batalla. En el orden administrativo tiene que existir un sistema de trabajo que implementemos en cada lugar”.

Denise Ricardo Estrada, diputada por el municipio Playa, y además delegada de circunscripción, habló de su experiencia en el barrio “conocemos que el delito y la corrupción son fenómenos complejos, pero articulando esfuerzos, los resultados son mejores. Nos hace falta una mayor participación y control popular”.

Al resumir los debates sobre este crucial tema, Esteban Lazo expresó que “la lucha contra la corrupción, el delito y las ilegalidades debe constituir una batalla sin cuartel de todo el pueblo”. A su vez, en su reflexión ante los diputados, les pidió que se acordaran de aquella frase de Fidel pronunciada en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el 17 de noviembre de 2005: “Esta Revolución puede autodestruirse. No pueden destruirla los imperialistas, pero nosotros sí podemos destruirla, y sería culpa nuestra”.

“Aquí están el Partido, la Juventud, los órganos de las FAR y el MININT, las organizaciones de masas, los ministerios y organismos administrativos, el Gobierno y asambleas municipales, nuestras circunscripciones, aquí hay una representación del pueblo”.

Finalmente, los diputados acordaron iniciar un proceso de fortalecimiento de las acciones para el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, que también deberá involucrar a la base, a las comunidades.

La economía: aprovechar todas nuestras reservas

El tema de la economía centró los análisis de los diputados durante la primera jornada en plenario, correspondiente al Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

Los diputados dedicaron la sesión vespertina al debate de dos documentos esenciales para el desarrollo del país en el 2025: el de la Proyección de la Economía y el Proyecto de Ley de Presupuesto de Estado para el próximo año, también a enriquecer los dictámenes sobre ambos documentos presentados por el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Félix Martínez Suárez.

El diputado Jean Pedro Carbonell resaltó el resultado en la ejecución del Presupuesto del pasado año al disminuir el déficit fiscal en más de 57 mil millones de pesos, y afirmó que las acciones de estabilización macroeconómica deben ir acompañadas con la reactivación de las empresas.

Foto: Tony Hernandez Mena

“Esto es solo un ejemplo de que cuando se trabaja de manera unida, se aprecian logros importantes. El año pasado, en la asamblea de diciembre el déficit era elevado, y dijimos que era necesario reducirlo, y con todas las medidas adoptadas en 2024, hemos visto un resultado importante, pero no basta con lo logrado, las empresas necesitan acceso a los insumos para cerrar ciclos productivos, y para ello es necesario tener libre acceso a las divisas”.

Raydel Montesino Perurena, diputado por el municipio habanero de Playa y rector de la Universidad de las Ciencias Informáticas, destacó por su parte que, en cuanto al Plan de la Economía, se aprecian medidas concretas a implementar en 2025, y eso le permite al pueblo que sean apreciadas con optimismo. Al mencionar al sector del turismo consideró que, aunque los resultados este año son superiores al período precedente, todavía estamos por debajo de lo alcanzado históricamente.

“La conclusión a la que llegamos, -reflexionó Montesino Perurena-, es que tenemos muchas reservas y potencialidades, una de ellas, comentó, está en el sector de la informática y las telecomunicaciones a los que tenemos que agregarles valor a determinados servicios para obtener mayores dividendos en las exportaciones. Si trabajamos, con el esfuerzo de todos podemos reimpulsar la economía como se lo ha propuesto el plan de gobierno”.

Al tema de la ruralidad y la vida en las montañas, donde habitan más de un millón de cubanos, también dedicó un espacio el intercambio de los diputados, que comprende el desarrollo de un Programa Integral y al Plan Turquino con la participación de varios ministerios, y que tributa a la producción de alimentos.

Alexei Carmenate, diputado por el municipio de Sibanicú en Camagüey y presidente de una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), al referirse a las acciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, pidió ante el parlamento que se les ofrezca una mirada diferente a las comunidades rurales. “Hay que invertir para resolver problemas de las familias que viven en los campos, por ejemplo, arreglar los caminos, buscar transporte y atender mejor a las escuelas, a los ancianos, a las embarazadas, pues son esos guajiros los que aportan los alimentos a los que viven en las ciudades”.

Al respecto el joven productor agropecuario Noel Benítez, diputado por el municipio villaclareño de Remedios, delegado y presidente del Consejo Popular Tahón, reflexionó que “si queremos que los campesinos permanezcan en los campos, hay que gestionar proyectos para esas familias, solo así ellos lograrán que sus hijos y nietos se queden en las fincas y bateyes”. Y él lo dice desde la experiencia personal, pues en los últimos años ha desarrollado en su comunidad experiencias productivas en las que vincula a la población al cultivo de la tierra, ofreciendo empleo, alimentos y mejor calidad de vida a los habitantes de la localidad de Tahón.

Alis Azahares Torreblanca, diputada por el municipio guantanamero de San Antonio del Sur y gobernadora de la más oriental de las provincias cubanas, comentó que la montaña tiene que constituir una fortaleza en la producción de alimentos, y para ello se adoptan medidas de carácter social para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, entre ellas reabrieron en los últimos tiempos 68 escuelas primarias, mientras que han mantenido abiertas otras 84 en las que estudian menos de cinco alumnos. “La educación, junto a los servicios médicos y los proyectos socioculturales y productivos en las montañas, son conquistas de la Revolución que vamos a defender siempre”.

Foto: Tony Hernandez Mena

A partir de la presentación del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, sobre la Estrategia de Gobierno para reordenar la economía y eliminar distorsiones, se suscitó además un amplio debate que incluyó a más de una decena de intervenciones sobre las políticas sociales de la Revolución, entre ellas, las vinculadas con el empleo, la formación de trabajadores sociales y la atención a vulnerables.

Surgida como sentir en las Asambleas de Rendición de cuenta en el municipio de Santa Clara, el diputado Osmani García López, diputado por este central territorio y Presidente de su asamblea municipal, trasladó la preocupación de sus electores para que, en la medida que el presupuesto lo permita, evaluar la posibilidad de un incremento de las pensiones para jubilados.

Asimismo, reconoció el papel desempeñado por el Ministerio de Finanzas y Precios, en la preparación de las Asambleas Municipales del Poder Popular para contribuir al enfrentamiento contra la evasión fiscal.

Finalmente, los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional sobre los documentos presentados.

La segunda jornada de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular correspondiente al Cuarto Período Ordinario en su X Legislatura continuará sus debates este jueves a partir de las nueve de la mañana.

(Tomado de Presidencia Cuba)