Espacio seguro, un refugio para la creación en Consolación del Sur

En el Museo Municipal de Consolación del Sur quedó inaugurada la exposición colectiva Espacio seguro. Una muestra creada por niños de 4 a 12 años que se vincularon a un taller de verano, liderado por Ana Lilian Martínez, egresada de la Academia de San Alejandro en la especialidad de artes plásticas.

La joven de 22 años, emprendió este proyecto personal, tras verse imposibilitada de cumplir el sueño de continuar sus estudios superiores en diseño escénico. Compartir sus conocimientos con infantes sería entonces, un nuevo incentivo.

“Comprendí que era otro mi rol en la sociedad. Los niños me salvan y siento que también puedo hacer mucho por ellos».

Espacio seguro es resultado de dos meses de trabajo, y expresa las vivencias de cada niño mediante el uso del color, las líneas y libertad creativa. También presenta diversos temas del ámbito familiar y social desde la perspectiva inocente de los pequeños.

Crear sin límites

La convocatoria se hizo entre vecinos, amigos y redes sociales. Su casa, el espacio seguro para armar el taller.

“Cuando socialicé la idea me escribieron muchísimas personas, sinceramente, me sorprendió que me contactaran tantas personas entusiasmadas»

Ana Lilian Martínez, gestora taller Espacio seguro