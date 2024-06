Fidel Castro: “La Humanidad hay que empezar a salvarla ya” 

Fidel Castro siempre promovió el cuidado del medio ambiente bajo una filosofía profundamente humanista, abogando por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible, sin descuidar la educación y conciencia ambiental. Sin duda, fue un firme protector de la naturaleza. Se preocupó por el futuro de la humanidad, denunciando en múltiples escenarios internacionales la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible.

En el Día Mundial del Medio Ambiente sus palabras del 12 de junio de 1992 son un importante llamado a la humanidad:

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. (…) Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra.

No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre”.