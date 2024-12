Honores para nuestro eterno guerrillero

No se es de un lugar solo por haber nacido en él. Se es de un lugar cuando esa tierra te reconoce como hijo y su gente como hermano. Por eso Julio Camacho Aguilera, fue tan pinareño como el más arraigado vueltabajero.

«Hasta los jovencitos me saludan con afecto, piden hacerse fotos conmigo. Y yo me pregunto: ¿cómo esos muchachos, que nacieron ayer, me conocen?», dijo en una ocasión a Granma.

En la memoria de este pueblo, están los años en los que Camacho dirigió la provincia. Lo recuerdan con agrado, como un gran líder… un guerrillero.

«Estuve 11 años en Pinar del Río, una provincia a la que le agradezco por lo mucho que me ha dado», expresó a Cubadebate en una entrevista publicada en octubre de 2015: Julio Camacho Aguilera: «Llevo casi toda mi vida luchando y no estoy cansado»

No fueron pocas las veces, en las que agradeció por haberse sentido un hijo autóctono de esta tierra. En su cumpleaños cien, el pasado 7 de marzo, también lo hizo, en un encuentro, el último que compartió en esta provincia, junto amigos, compañeros y jóvenes.

“Me considero pinareño, holguinero, cienfueguero, habanero…cubano. Gracias Pinar del Río, por el honor que me hacen y no creí merecer nunca».

En video homenaje de los pinareños al guerrillero centenario

A propósito del siglo de vida del Comandante Camacho, el pueblo a quien dedicó más de cuatro décadas, lo agasajó con el respeto y la admiración, adquiridos desde su jovial liderazgo.

Desde las redes… el homenaje

La noticia de su muerte estremeció a veteranos y jóvenes. A Camacho se le ha querido siempre en Pinar del Río, que reconoce su dedicación y su entrega en digno homanaje póstumo.

El amigo de la prensa pinareña…

Desde el verso, el homeanje póstumo al amigo incomparable

Hoy llora la cordillera/ De tú querido Pinar / Que nunca te va olvidar / Julio Camacho Aguilera, / Fuiste en mí pueblo una hoguera/ Un dirigente infranqueable / Hombre, amigo incomparable / De responsabilidad / Con honor y dignidad/ Riguroso y respetable.

Camacho no te has marchado / Cada niño, hombre y mujer / Siempre te van a tener / En su corazón guardado, / La muerte no te ha llevado / Estás en cada plantío, / Ciudades y veguerio / Con tú voz firme y segura / Y mí décima asegura / Estás en Pinar del Río

Fotos con el Comandante

Gina, la gran compañera y esposa

En cada entrevista que ha dado en su larga vida, resalta dos cosas que son para él una suerte de principios: su amor por Georgina Leyva Pagán y su lealtad hacia Cuba.

Honor y gloria Comandante Camacho

