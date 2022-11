Informa Comercio sobre distribución de canasta básica en Pinar del Río

El sector del comercio en Pinar del Río se encuentra inmerso en la distribución de la canasta básica familiar normada, perteneciente al mes de noviembre.

Según declaraciones de Tamara López García, directora general del Grupo Empresarial de Comercio, en más del 90 por ciento de las unidades del sector ya hay presencia de esta canasta, “dígase tres libras de arroz, dos libras de azúcar, las 10 onzas de chícharos y el aceite, después se hará el completamiento del resto de los productos”.

Informó que este mes comienza la distribución de pollo normado por la Empresa Cárnica, pero aún no se encuentra el producto en la provincia, inició también la distribución de aseo del presente mes en Viñales y Minas de Matahambre, paulatinamente se incorporarán el resto de los municipios.

Se supo además que fue aprobada una nueva vuelta de detergente líquido, que comenzará por la ciudad cabecera, a partir del que se dispone, una vez que entre más volumen al país, se continuará al resto de los territorios.

López García dijo que concluyó la venta de las tres primeras cajetillas de cigarros por consumidor mayor de 18 años, excepto en el municipio de Consolación del Sur, la segunda vuelta, de cuatro cajetillas, que completan las siete planificadas, comenzó ya en Minas de Matahambre, por disponibilidad del producto. En cuanto al café, iniciará la venta este mes de noviembre con un valor de 11 pesos, aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Se conoce que uno de los organismos que forman parte de las oficinas de trámites es el sector del Comercio, específicamente en las tiendas de ventas de materiales de la construcción, al respecto, se supo que antes del paso del huracán Ian, la provincia contaba con 35 tiendas, hoy existen 98.

Sobre el tema, la especialista dijo que hubo que ampliar la red para prestar un mejor servicio a los clientes, aunque insuficiente todavía, en las mismas ya fueron atendidas más de 14 000 personas.

Comunicó también que hay presencia de todos los recursos en cada municipio, no así en cada punto de venta y que han existido irregularidades en el proceso, las cuales fueron corregidas en la medida de las posibilidades, tal es el caso de recursos en las tiendas en donde no figuraba el precio, situación que ya hoy no significa un contratiempo, enfatizó.

Para la atención a los más de 100 000 perjuicios que tuvo la provincia ha entrado, hasta la fecha, unas 66 266 unidades de tejas de cinc, más de 114 000 tejas de asbesto cemento, las cuales, en su conjunto, solo dan cobertura al 25 por ciento de los daños, asimismo 12 248 tejas infinitas.

En tal cuantificación están las que sufren deterioros en la manipulación, que significan hasta el momento el tres por ciento, sobre todo en las de asbesto, a las cuales se le da otro destino diferente a la venta.

El cemento a granel no ha tenido dificultad hasta ahora, suman ya alrededor de 33 800 toneladas, “el contratiempo ha sido las condiciones de almacenamiento en las tiendas, lo que conllevó a ensacar el producto en aquellos puntos donde sí existe un cilo y esto ralentiza el proceso. Por su parte, de cemento sellado se recibieron 2 827 bolsas.

También figuran en el territorio más de 2 100 tanques, de diferentes capacidades, más de 11 500 vigas de madera, alrededor de los 3 000 pudles, unos 39 308 bloques y 10 000 kilogramos de puntillas.

