Instalaciones deportivas en Pinar del Río: ¿Por dónde van los pasos? (+ Fotos y Video)

Pinar del Río ha hecho históricamente un aporte significativo a los centros cubanos de alto rendimiento. Y no ha sido un resultado al azar, sino fruto de un trabajo consolidado desde la base, que comienza con los entrenamientos en los combinados deportivos.

En citas olímpicas, mundiales y panamericanas, los vueltabajeros se han destacado por sus títulos y medallas, con casi el 50% de los obtenidos por Cuba. No en vano, más de un analista ha planteado que la más occidental provincia cubana pudiera competir como un país.

Los pinareños viven orgullosos de estos logros. Confían en sus boxeadores, peloteros y en la lista de campeones en varias disciplinas que llega a una competencia a dar hasta el último aliento, tras prepararse a veces sin colchones, o en pistas y terrenos que no son de primer nivel.

A lo largo de los años, han tenido fe y agradecido las hazañas de Mijaín, Marlenis Costa, Omar Linares, Pedro Luis Lazo, Yarisley, e Idalys, quien, aunque ahora representa a Artemisa, pasó por la pirámide de desarrollo en la más occidental provincia. Eso incluye a los combinados, la EIDE Ormani Arenado, la antigua ESPA, la EPEF y las academias especializadas.

Durante décadas, en medio del difícil contexto económico del país, la política del Gobierno y la dirección de Deportes pinareños, ha estado orientada al rescate de las instalaciones deportivas, para mantener los resultados. El deterioro de esas áreas incide directamente en la motivación de atletas, entrenadores y pueblo en general para la práctica de la actividad física.

A simple vista, cuando visitas la polivalente 19 de Noviembre, constatas que sus áreas no pueden asumir el entrenamiento. La sala de judo y la de gimnasia están cerradas. El tabloncillo se encuentra en estado regular, que es donde se practican los deportes.

“Estamos buscamos implementos como las porterías para la preparación y la celebración de las competencias planificadas”, dijo Félix Fong Carrasco, director de la unidad presupuestada Ciudad Deportiva, Pinar del Río. El directivo afirmó a Cubadebate que se proyectó una reparación este 2022, pero por falta de presupuesto no se ha implementado.

De acuerdo con Fong, por la extensión que tiene la sala pasaría de un mantenimiento constructivo a una inversión capital. “Lo ideal sería reparar sala por sala, para lograr el funcionamiento de un centro que presta servicios a varios deportes que actualmente tienen que buscar opciones en otros locales”.

En el recorrido por el lugar, se apreció que el techo no está en buen estado, aunque hace algunos años había sido reparado para ser sede de eventos de voleibol de la Norceca. Los vientos de Ian agravaron la situación y afectaron la impermeabilización que impedía la entrada de la lluvia. Ese fue la primera tarea en la recuperación de esa instalación que a los pocos días del meteoro comenzó a acoger competencias.

Félix Fong Carrasco, director de la unidad presupuestada Ciudad Deportiva, Pinar del Río. Foto: Cubadebate.

Antes del paso del huracán, según declaraciones de Fong, si bien se habían realizado trabajos de mantenimiento, la problemática no había sido solucionada. “Comenzamos los arreglos, pero se detuvieron. Hoy, no contamos con medios ni presupuestos para terminarlos”.

Según el funcionario, se entregó en el plan de la economía y el presupuesto la propuesta para el 2023. “Pero seguro será insuficiente, considerando los precios y recursos actuales y la gravedad de los locales. Están críticos, cerrados tanto por Medicina Deportiva como por Actividades Deportivas. No ofrecen garantías a los entrenamientos”, concluyó Fong.

Foto: Cubadebate.

La provincia de Pinar del Río cuenta con 210 instalaciones deportivas, de ellas 104 están evaluadas de bien por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, 61 regular y 44 mal.

Según Daniellis González, directora provincial de Deportes, el rescate de esos centros se ha priorizado en el territorio desde que empezó en su cargo, en el mes de marzo del presente año. “Todos los municipios mediante los consejos de la administración de sus territorios le han dado importancia al tema y han acometido las acciones necesarias”.

En este sentido, hay territorios que han logrado un mayor despegue como Guane y Los Palacios, a través de la contribución del 1 % de los gobiernos territoriales y la planificación del mantenimiento constructivo. Con estos montos se ha logrado rescatar un gran número de locales incluidos aquellos a los que no se les daba uso.

El estado de las instalaciones ─ aseveró Sánchez─ se evalúa semanalmente, “porque nuestra intención y prioridad es acometer acciones en locales evaluados de mal y regular”,

A partir del presupuesto y las necesidades de cada municipio se rescatan las obras. “En las visitas que hacemos a los territorios evaluamos cómo va la secuencia constructiva en dichas instalaciones. Esa tarea nos ocupa para contar con las condiciones básicas que permitan desarrollar el deporte en la provincia”.



Daniellis González, directora provincial de Deportes. Foto: Cubadebate.

La funcionaria está consciente de que, para iniciar estas labores, lo primero que hay que hacer es un proyecto. “Se ha valorado la posibilidad de centralizar competencias nacionales y provinciales con los directivos de los territorios, sobre todo Guane y Los Palacios, que han obtenido resultados sostenidos y han aportado alumnos a la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) y la EIDE Ormani Arenado. Así otorgaríamos sedes para eventos o bases de entrenamiento”.

Dichos municipios tienen compromisos al ser referencia en el país en el rescate de instalaciones. “Tienen que ser consecuentes con sus resultados porque de aquí deben salir grandes atletas. En esos territorios se prioriza que la mayor concentración de la matrícula esté en las comunidades de difícil acceso, o sea, sacar atletas de los barrios en transformación y, principalmente, de zonas distantes e intrincadas”, aseveró Sánchez.

Según Ángel Luis Hernández Moinelo, subdirector provincial de Logística y Aseguramiento, con el apoyo de las asambleas municipales del Poder Popular se acometen las tareas de remozamiento.

“Los Palacios luce renovado. Gracias a esa contribución del gobierno se ha trabajado en los terrenos de fútbol, béisbol y el gimnasio de boxeo. Lo mismo ha sucedido en Consolación del Sur, donde existe un fuerte movimiento, impulsado por el Consejo de Administración”, dijo.

Hernández Moinelo destacó la labor de Guane –municipio declarado referente nacional por el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller–en el rescate de sus instalaciones. “Muy bien la sala de ajedrez, el gimnasio de Cultura Física y el de béisbol”, dijo el funcionario.

Igualmente, el territorio está enfrascado en recuperar la cancha de baloncesto y dentro del plan de inversión se incluyó la reparación de la academia de boxeo, donde ya se enchapan los baños. “En la ejecución se incluye la carpintería, cerámica, la cerca perimetral y el montaje hidráulico y sanitario”.

Ángel Luis Hernández Moinelo, subdirector provincial de Logística y Aseguramiento.Foto: Cubadebate.

“En estos momentos, como parte del plan de mantenimientos en la capital provincial, se reanima la sala José Raúl Capablanca, la que en un futuro prestará servicios internacionales y será sede de eventos de ajedrez”, acotó Hernández Moinelo.

San Luis es otro de los territorios destacados. Se han remozado el gimnasio de Cultura Física y la sala de ajedrez. Además, cuenta con una judoteca y ahora están trabajando en el gimnasio de lucha, judo y en las canchas de voleibol y baloncesto. Se aspira a recuperar el terreno de béisbol aledaño a San Juan y Martínez.

En Mantua se ha reanimado la cancha de baloncesto y los terrenos de béisbol del centro del municipio y el de Dimas. Asimismo, fueron puestos en funcionamiento gimnasios biosaludables y “se espera que aparezcan los recursos para completar la reparación del resto de los locales afectados”.

Academia de ajedrez del municipio Guane. Foto: Cubadebate.

Guane, un ejemplo del buen hacer

El área comprende un polideportivo, integrado por gimnasios de judo, cultura física, levantamiento de pesas, una sala de tenis de mesa, almacenes y una oficina para la dirección local del Inder. Todo retocado. Presentes la cultura del detalle y la estética mediante una sugerente identidad visual.

Vecinos del lugar cuentan que el local era una antigua carpintería, perteneciente a la empresa de Construcción Civil. “Tenía el techo en mal estado y la pared de fondo no existía”, comentan algunos.

José Alexis Olivera Pérez, director de Deportes en Guane, explicó que el espacio no se usaba. Se solicitó al Consejo de Administración y lo aprobó. “Desmontamos el equipamiento y poco a poco, con la ayuda de los profesores que ahí trabajan y cuentapropistas, más las gestiones de la dirección del municipio, se le dio forma al lugar”.

Actualmente, la instalación de judo cuenta con un gimnasio de cultura física que sirve de base de entrenamiento para trabajar la capacidad de fuerza en los atletas del territorio preseleccionados para equipos provinciales y nacionales.

Gimnasio de cultura física. Foto: Cubadebate.

Luego del paso de Ian por Pinar del Río hubo afectación de cuatro canelones en el área de almacén y de levantamiento de pesas. “Ya hemos ido recuperando, hasta que nos lleguen los recursos que necesitamos. Se ha hecho con fibras, pero resuelve”, dijo el directivo.

Semanas después contactamos con el director de Deportes del municipio Guane, José Alexis Olivera Pérez, que nos dio una actualización sobre los daños que dejó el huracán en instalaciones locales.

En el combinado polideportivo Alfredo Puentes Fernández, que atiende el consejo popular de Sábalo y el de Molina, se reportó la pérdida del techo del estadio de béisbol y los dogaouts, y el derrumbe del ranchón. No hubo problemas en la cerca perimetral, ni en la sala de juegos.

Olivera Pérez informó que ya se levantan las estructuras del ranchón principal.

Anteriormente, cuando realizábamos la investigación para este reportaje, habíamos conocido por el presidente del combinado Alfredo Puentes, Juan Alberto Sánchez Romero, que, a raíz de la contribución del 1% del Gobierno, se habían remodelado la grada, los dogaouts, la cerca perimetral, las instalaciones de higiene, el ranchón principal con tres áreas de oficina, la sala de juegos y un colchón de taekwondo, deporte potencia del combinado que aporta todos los años atletas a la EIDE Ormani Arenado.

Terreno de béisbol del combinado deportivo Alfredo Puentes. Foto: Cubadebate.

El combinado que, primero estuvo parado por la situación energética y después por los estragos de Ian, incluye un estadio principal, tres de comunidades, canchas de voleibol y fútbol, y una base de pesca en la playa de Bailén, de las pocas que quedan en el país.

Olivera Pérez aseguró que la identidad visual del la instalación está completa y entregada en la dirección municipal de Deportes. En tanto, el mobiliario no está listo “porque la nave del Fondo de Bienes Culturales, donde se almacenan los insumos, tuvo daños en el techo y no ha podido abastecer”.

Vecinos del combinado confirman que el polideportivo inició sus actividades en marzo y funcionó muy bien hasta junio, con ayuda de su colectivo y trabajadores voluntarios. Luego, se afectó por la situación energética.

El Alfredo Puentes ha sido sede de campeonatos de fútbol de verano, festivales deportivo-recreativos y del béisbol de segunda categoría. Además, ha acogido topes sub-23 y entrenamientos del equipo grande en Bailén (2017), siendo tradicionalmente el taekwondo el deporte más estable.

Cancha de voleibol del polideportivo Alfredo Puentes. Foto: Cubadebate.

Al fondo se encuentra la cancha de voleibol que, aunque hoy es rústica, se reparará hasta convertirse en una multipropósito, donde se entrene voleibol y baloncesto, contribuyendo con otros proyectos de la estrategia deportiva cerca de la instalación. También servirá para eventos como los programas A Jugar y el Plan de la Calle, convocados los sábados.

Daniel Reyes Rodríguez, trabajador de la instalación, describe con su sencillez característica un día a día en el combinado: “Estamos aquí hasta la noche. Hacemos cada uno lo que nos corresponde y de esa forma mantenemos el terreno en óptimas condiciones, a pesar de los pocos recursos. Este esfuerzo diario es muy importante para que todo el que nos visite se lleve una buena impresión. Los demás combinados deberían hacer lo mismo”, dice orgulloso.

Por su parte, Patricia Dupeirón Díaz, de octavo grado, confiesa que desde pequeña practica voleibol en el sitio, donde ha recibido la historia de la disciplina en Cuba.“La cancha no está en buenas condiciones, pero es la que tenemos”, apuntó.

Lisandra Almaguer Sosa, de la escuela Carlos Manuel de Céspedes, manifestó que se siente bien en el terreno de voly. “Vengo a entrenar todos los días a las cuatro de la tarde y los sábados por la mañana. La cancha nos hace feliz a todos los niños. Sonreímos cada día”.

Las jóvenes voleibolistas Patricia Dupeirón y Lisandra Almaguer, junto a una profesora del combinado Alfredo Puente. Foto: Cubadebate.

¿Cuál ha sido la estrategia de Guane?

En el 2022 el municipio de Guane ha estado enfrascado en un amplio programa de remozamiento para brindar un mejor confort a la población, atletas y entrenadores.

“En coordinación con la dirección municipal del Partido y el Gobierno, nos propusimos reparar las instalaciones deportivas para que tengan la mayor calidad posible”, dijo José Alexis Olivera Pérez, director municipal de Deportes.

Concluyeron las labores en la academia de ajedrez, donde se impulsa el proyecto para jóvenes Sembrando el futuro. “Buscamos financiamiento internacional que nos sirva para mejorar las condiciones en cuanto a tecnología, métodos y calidad de vida del entrenamiento diurno y nocturno”, agregó.

Además, se trabaja en el remozamiento de la academia municipal de boxeo, “un deporte que históricamente ha sido de grandes atletas. Nuestro territorio ha acogido torneos provinciales, nacionales y bases de entrenamiento”, añadió el directivo.

José Alexis Olivera Pérez, director de Deportes en Guane.Foto: Cubadebate.

De acuerdo con Olivera, el mantenimiento incluirá a los baños, la cátedra de profesores, el ring, las áreas exteriores, la iluminación y el equipamiento completo, “con agua permanente para el aseo de los atletas”.

La inversión del techado nuevo del estadio municipal y las pantallas led para las canchas del estadio, contratada a artistas del Fondo de Bienes Culturales, asciende a más de 2 000 000 de pesos.

“Tenemos casi concluida una cancha de nuevo tipo, en el consejo popular Combate de las Tenerías, donde se practicará baloncesto, el voleibol, futbol sala y el balonmano, además de contribuir a la recreación y el disfrute de los pobladores de esa comunidad de difícil acceso. Solo le falta el alumbrado”, precisó.

Tras el paso del huracán Ian por el territorio, el director municipal de Deportes dijo que en el gimnasio de judo hubo un derrumbe parcial de techo, que se ha recuperado con los recursos que quedaban.

El Gimnasio de Cultura Física, otro de los afectados, “ya está prestando servicios, porque se rescató con los recursos del municipio”, detalló Olivera Pérez.

La dirección municipal de Deportes también fue remozada. “Sistemáticamente mejoramos la calidad de vida de entrenadores y atletas. Por ejemplo, la antigua dirección de las sedes universitarias se hizo nueva este año.

Recepción de la dirección de Deportes de Guane. Foto: Cubadebate. Oficinas del Inder en el territorio. Foto: Cubadebate.

Además, se ha creado la oficina que servirá para la nueva estructura del perfeccionamiento de la dirección nacional del Inder. “Hemos construido también un área de almacenes y crearemos una de levantamiento de pesas, que incluye un campo de tiro deportivo”, dijo.

Igualmente, se pretende rescatar el antiguo motel deportivo del municipio. “Se derrumbó hace años. Con el arquitecto de la comunidad hicimos la documentación y montamos un proyecto que presentaremos próximamente al Consejo de Administración. Este lugar servirá para bases de entrenamiento, topes y actividades recreativas”, indicó.

Combinado Pedro Antonio Quintana. Foto: Cubadebate.

Respecto al complejo polideportivo no. 1 Pedro Antonio Quintana, su directora Juana María Díaz, dijo que se quieren recuperar la cubierta del estadio, el gimnasio de boxeo y el salón de reuniones de los jefes de cátedras. El resto de las áreas están limpias y bien cuidadas. Ese es nuestro trabajo”.

Luego del paso de Ian por el territorio, se ha avanzado en la recuperación del terreno de pelota. Se trabaja en rescatar 36 metros del muro, que estaba dentro del plan de mantenimiento constructivo.

Además, se monta la estructura del techo de la grada del estadio y las canchas de baloncesto y voleibol están iluminadas para las actividades nocturnas.

Gradas del estadio del combinado deportivo Pedro Antonio Quintana. Foto: Cubadebate.

Una academia, puños de oro

Academia de boxeo Abad México. Foto: Cubadebate.

Por la academia de boxeo Abad México han pasado los púgiles Roniel Iglesias, Lázaro Álvarez, Julio Quintana y Juan Hernández Sierra. Además, ha sido sede de eventos nacionales, topes con boxeadores mexicanos y de preparaciones del equipo Cuba, como la realizada días antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Aunque ha estado aquejada en los últimos años por un evidente deterioro, la instalación es reparada desde marzo. “El Partido, el Gobierno y el Inder destinaron un presupuesto de 3 000 000 de pesos para renovarla”, comentó su director Lázaro Blanco Madera.

Añadió que, con parte de este monto, han sido remodelados los dormitorios, los baños, el techo, y la carpintería, que se trajo de La Habana, se encuentra en la academia. “Solo quedan por montar las puertas dobles de los gimnasios y la entrada de los cuartos. La de los baños está lista, y ahora se enchapan los azulejos”.

Blanco Madera agregó que en “la finca”, como popularmente es conocida la Abad México, en cada uno de los dormitorios serán ubicadas cuatro camas personales, una taquilla y una mesita de noche; todo para un mejor confort de las habitaciones.

Falta pintar e instalar la electricidad. “Los albañiles y técnicos que acometen la obra se sumaron a las labores de recuperación en la provincia después del huracán”.

Sobre los impactos de Ian el directivo señaló: “Todo lo que habíamos reparado, incluido los cristales, fue protegido antes de la catástrofe por los trabajadores y la brigada de respuesta rápida. No así la cubierta del gimnasio y parte del techo”.

“Cada año promovemos atletas para el equipo nacional y de esta academia han salido muchos campeones olímpicos. Por ello, trabajamos ininterrumpidamente en terminar la academia. Nuestros boxeadores lo agradecerán”.

Fotos: Cubadebate.

Terreno de fútbol pinareño, la quimera de la afición

Uno de los viejos anhelos de los seguidores del fútbol en Pinar del Río, segunda provincia más ganadora de campeonatos nacionales de la disciplina con siete títulos, es contar con un terreno de entrenamiento.

Luego de la división político-administrativa de 2011, cuando se perdió el mítico estadio La Bombonera, en San Cristóbal, se carece de una cancha con las condiciones adecuadas, porque la de la facultad de Cultura Física Nancy Uranga, nunca ha estado a la altura.

De la fecha para acá, tras reclamos y promesas incumplidas, aún sin terreno se lograron resultados en competencias: un subcampeonato en 2013, un bronce en 2018 y el oro en el torneo de apertura, en 2019.

De acuerdo con Daniel Labrador Santaya, director de la unidad presupuestada Espa provincial Ormani Arenado, se ha trabajado fundamentalmente en el cercado perimetral del terreno de la EPEF.

“En 2018 lo comenzamos y se terminó al año siguiente. A partir de ahí, empezamos a pulir el césped y la nivelación, pero paramos por déficit de presupuesto. En 2020 al llegar la pandemia, se retomaron las acciones de limpieza, pero solo la chapea”, dijo.

Terreno de la EPEF. Foto: Cubadebate.

En este 2022 también se le ha dado mantenimiento al terreno. Luego de los embates de Ian se trabajó en la cerca perimetral y se retiraron los escombros y árboles caídos.

“Para el 2023 planificamos en el presupuesto cubrir con un cuentapropista la nivelación y la preparación del césped. Tienen el proyecto del terreno y laboran en función de mejorar las condiciones del césped con un saneamiento”, dijo.

Con relación a otras partes del centro, el funcionario aclaró que luego del huracán se dañaron los techos de los cinco bloques del docente y el 30% de la carpintería. “Ya dos de esos bloques tienen las ventanas puestas, se quitaron los escombros de los techos y fueron recuperadas las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los tanques de los dormitorios”.

En lo que más se ha avanzado ha sido en la cerca perimetral. Foto: Cubadebate.

EIDE Ormani Arenado: Cuna de campeones pinareños

De acuerdo con Ramón Luis García, director de la EIDE pinareña Ormani Arenado, la prioridad en este curso escolar es recuperar locales hasta donde alcance el presupuesto. “Hemos rescatado el del voleibol de playa. Un tornado anterior levantó el techo y cayó en el terreno del tiro con arco. Tenemos esa cubierta guardada para volverla a ubicar”.

“Además, logramos rescatar esa área con arena civil, que se mantuvo con ligeras afectaciones luego de Ian. Evaluamos con los compañeros de la EPEF para que asuman las casitas, y así queden más confortables y con calidad”.

En este sentido, Luis García explicó que el propósito es hacer casetas con un material más resistente, “para si viene otro tornado o ciclón se pueda recuperar con la misma estructura que tiene (banco y espaldar), porque la actual perdió la cubierta del techo”.

El terreno de béisbol se encuentra en óptimas condiciones. Está chapeado y se montó un sistema de manguera para regarlo, tanto la media luna como el césped. Igualmente hicieron con el terreno de softbol, aledaño al del béisbol.

Terreno de béisbol. Foto: Cubadebate.

Igualmente, se limpiaron las piscinas de la Ormani Arenado. “Para resolver el problema pensamos recuperarlas sin el sistema de drenaje, o sea, de forma manual, teniendo en cuenta que habíamos sido potencia del polo acuático”, acotó Ramón Luis García.

A pesar de los esfuerzos, las albercas aun no funcionan. “Echamos agua por una tubería y se la sacamos con un motor. Al menos se limpiaron y no tienen mazamorras, aunque el paso del ciclón atrasó el inicio del entrenamiento”.

“Igualmente, hemos mejorado el terreno de tiro con arco que cuenta con las dimensiones oficiales. Lo que más nos golpea son las áreas verdes”, afirma el funcionario que menciona con satisfacción que la EIDE pinareña alcanzó recientemente el tercer lugar en los Juegos Escolares Nacionales, uno de sus mejores resultados históricos.

Después del fenómeno meteorológico se chapeó dos veces y se pasó el tractor en los terrenos de béisbol, softbol y tiro con arco. Además, se ha trabajado en el colchón de taekwondo, y el de lucha está listo.

Por otra parte, las embarcaciones del canotaje, en La Coloma que habían sido rescatadas recientemente sufrieron daños en la cubierta.

Terreno de voleibol. Foto: Cubadebate.

“Tenemos estrategias para reanimar también los tabloncillos, pero necesitaríamos una inversión grande porque están en muy malas condiciones. Gestionamos con varios organismos para ver cómo repararlas, no obstante, sería un trabajo a largo plazo.

Pese a esta situación, se han dado pasos, por ejemplo, el tabloncillo de judo estaba dañado y los propios entrenadores con los padres lo recuperaron. Sucedió igual con el rescate de los dogouts del terreno de béisbol.

Ramón Luis García, irector de la EIDE pinareña. Foto: Cubadebate.

Con relación al tanque de clavados explicó que hace años no funciona, “porque lo construyeron encima de un manantial y el agua comienza a brotar. Como parte del seguimiento, se ha inyectado resinas, cemento, impermeabilizante, se fundió una placa en todo el fondo, pero el agua continúa entrando”, aseguró.

El líquido que entra no es potable por la cercanía del río y por eso no es posible utilizarla”, añadió. No obstante, García asegura que las piscinas trabajan normalmente en el curso escolar. “Las lluvias las llenan y con un motor se le saca el agua hasta el límite necesario”, precisó.

Estratégicamente, se utiliza primero la de 25 metros, porque la escuela tiene serios problemas con el suministro de agua.

Piscina de la EIDE pinareña. Foto: Cubadebate.

“Con el presupuesto propio hemos reparado algunas instalaciones, pero es insuficiente para la cantidad de arreglos que se necesitan, incluido aquellos que solucionamos por nuestra propia gestión”, comentó Ramón Luis García.

La situación con las piscinas está generalizada en Cuba porque tienen un sistema italiano que funciona como peceras. “Tienes que buscar un motor para sacar el agua y cuando llega al centro la turbina no hala y hay que sacársela con cubos”.

Así había quedado la piscina luego del paso del huracán Ian por el territorio, pero graciias al trabajo colectivo, rápido se le sacó el agua sucia. Foto: Cubadebate.

Instantánea tomada antes del paso de Ian. Foto: Cubadebate.

En la EIDE han sido restablecidas puertas y ventanas caídas en el docente por los vientos de Ian. Faltan las persianas de los laboratorios de la segunda y tercera plantas, y se habían caído las paredes de un laboratorio y un aula de secundaria básica. Además, se dañaron los ventanales de los dormitorios.

El centro está recibiendo a los alumnos del municipio Pinar del Río y el resto estudia desde sus territorios.

El director del centro, Ramón Luis García, precisó que dos plantas están habilitadas para las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria, con horario docente hasta la una de la tarde.

Futuras inversiones

Una de las salas de la 19 de Noviembre. Foto: Cubadebate.

De acuerdo con Ángel Luis Hernández Moinelo, subdirector provincial de Logística y Aseguramiento, en el plan de mantenimiento constructivo para el cierre de 2022 y 2023 hay instalaciones en espera de que aparezcan los recursos.

La estrategia incluye la sala polivalente 19 de Noviembre y los terrenos de fútbol de la EIDE y la EPEF. Para reparar la polivalente se necesitarían más de 12 000 000 de pesos.

“Todo esto está en proyectos pero faltan el presupuesto. No sería un mantenimiento constructivo, sino una reparación capital.

Actualmente, se dan pasos en el rescate de las instalaciones deportivas, en medio del difícil contexto económico del país, agravado por los daños que dejó en la provincia el huracán Ian.

Poner en función de ese rescate la contribución territorial del 1 % ha sido efectivo, sobre todo para los municipios, que reportan mayores índices de conservación que la capital provincial, debido también a la aceptada gestión de sus directivos.

En algunos casos, los procesos de retoque y reparación no tienen la calidad requerida. Influyen en el deterioro la escasez de presupuesto y, a veces, el poco compromiso de trabajadores, autoridades y pueblo en general con su mantenimiento.

Lo que toca es el empeño día a día, con los pocos recursos con que contamos, para que siga nutriéndose esa extensa lista de campeones, que prestigian al territorio a nivel nacional e internacional.

Fotos: Cubadebate.

