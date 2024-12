IX Pleno del Comité Central del PCC: ¿Qué temas centrarán el debate?

Este lunes, dirigentes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de sus organizaciones de base conversaron en el programa televisivo Mesa Redonda, sobre los principales temas del IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el cual se celebrará los próximos días 12 y 13 de diciembre.

Al iniciar el espacio, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, comentó sobre el contexto en el cual se desarrollará el pleno. Enfatizó en las difíciles circunstancias económicas y sociales que atraviesa Cuba, tanto por la crisis multidimensional que afecta a las naciones, a escala mundial, como por los desastres naturales que han tenido lugar en los últimos meses en el país, tales como inundaciones, huracanes y sismos.

En su opinión, estos sucesos demostraron la capacidad de las estructuras de nuestro país, “sobre todo de las direcciones territoriales en los municipios, las cuales en corto tiempo fueron capaces de tomar decisiones ante eventos extremos”.

Asimismo, subrayó el impacto permanente del bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos, así como de la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Broche Lorenzo también mencionó la tensa situación que enfrenta el sistema electroenergético nacional, el déficit de combustible, los desabastecimientos de bienes y servicios, así como de medicamentos y los altos precios, como otras realidades latentes en la sociedad cubana, que “no solo representan malestar en la población, sino que también constituyen obstáculos para la recuperación de la economía nacional”, dijo.

En el contexto de los desafíos actuales, Jorge Luis Broche Lorenzo planteó una interrogante central: ¿Qué hacer frente a estas complejidades? Según explicó, desde los primeros días de 2024, la dirección de la Revolución, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, definió un grupo de prioridades estratégicas. Estas acciones han estado alineadas con el mensaje del General de Ejército Raúl Castro Ruz en el aniversario 65 del triunfo de la Revolución, en el cual destacó la importancia de la unidad del pueblo cubano para enfrentar cualquier adversidad.

“La unidad nacional es un elemento importante y una prioridad en el país, en la cual hemos estado trabajando durante todo el año”, afirmó Broche. Subrayó que este esfuerzo va de la mano con el fortalecimiento de la labor política, un eje clave en la construcción del socialismo en Cuba, que no solo busca avances materiales, sino también espirituales en los actores que participan en este proceso transformador.

Broche recordó que en el II Pleno del Comité Central se aprobó un programa para la transformación del trabajo político ideológico, seguido de una estrategia en el III Pleno para implementar dicho programa. Este enfoque en la labor política es solo una de las prioridades que estarán en el centro de las discusiones del IX Pleno.

Otro eje central del pleno es el plano económico, con énfasis en corregir distorsiones y promover el desarrollo nacional.

Las proyecciones gubernamentales están enfocadas en incrementar la producción nacional, fortalecer el desarrollo empresarial, integrar a los diversos actores económicos y consolidar un entorno institucional más efectivo. Además, se han priorizado las políticas sociales y el perfeccionamiento de los mecanismos para enfrentar el delito, la corrupción y las ilegalidades, cuestiones que han definido la agenda de trabajo durante el año.

Sobre estos temas, se presentarán informes abarcadores, así como las propuestas de plan y presupuesto de la economía para el 2025, puntualizó.

PCC impulsa su estructura económica con nuevas comisiones de análisis y acción

En otro momento del espacio televisivo, el Dr. Carlos César Torres, miembro del Comité Central, destacó la importancia de que ese órgano del PCC cuente con tres comisiones permanentes que auxilian en el funcionamiento del secretariado del Buró Político y el pleno del Comité Central. “Estamos hablando de la comisión político-ideológica, la comisión de ciencia e innovación y la comisión económica”.

La comisión económica tiene la función de asesorar en los procesos de análisis vinculados con las políticas económicas y el desarrollo económico-social a nivel nacional. “La integran 19 personas: cinco son miembros del Comité Central y nueve son doctores en Ciencias. Contamos con la presencia de especialistas en el área de la economía política y de la ciencia jurídica, lo que enriquece también todas estas perspectivas”.

El Dr. Torres destacó que se han constituido comisiones económicas en los comités provinciales y municipales de todo país, lo que enriquece el trabajo del Partido en las diferentes instancias. Aseguró que “es una estructura que auxilia en la toma de decisiones y en las valoraciones políticas que realizan los órganos del Partido en los distintos niveles.

“Sostenemos reuniones mensuales con el primer secretario del Partido y con miembros del Buró Político, en las que se analiza un conjunto de temas definidos como prioridades, que luego se traducen en puntos para el análisis del secretariado del Buró Político y del pleno del Comité Central”.

Al mismo tiempo, la comisión realiza valoraciones políticas sobre las principales causas estructurales de los problemas más complejos que enfrenta la economía cubana, y propone acciones concretas que se pueden llevar a cabo desde las diferentes organizaciones del sistema político.

Torres afirmó que “un tema central es cómo contribuimos al aseguramiento político y comunicacional. No podemos limitarnos al análisis de los 19 miembros. Tenemos, como parte de nuestro sistema de trabajo, un proceso importante de intercambio y consultas.

“Otro aspecto relevante son los informes que se elaboran como parte de las visitas del primer secretario a los territorios, que nos sirven para nutrirnos no solo de la visión de la estructura central, sino también para retroalimentarnos del quehacer diario de diferentes actores a nivel territorial”.

Señaló que han centrado el análisis en cuatro prioridades definidas por el primer secretario del Comité Central, asociadas a temas de estabilización macroeconómica, recuperación productiva e inserción internacional, así como los vinculados al funcionamiento integral de la economía y al ámbito social.

Experiencias del PCC en el refuerzo de la gestión empresarial

El secretario general del núcleo del Partido en la Empresa Estatal de Recuperación de Materia Prima de La Habana, Darío Luis Fonseca, informó que cuentan con 15 unidades básicas de recuperación en todos los municipios de La Habana.

Indicó que en 2024 están registrando resultados superiores en comparación con años anteriores. “La empresa logró cumplir el plan al 120%, es decir, 500 millones de pesos en ventas, y además logró una exportación de cuatro millones de pesos en USD”.

Según Fonseca, el trabajo del Partido para fortalecer la gestión de la empresa ha estado centrado en el chequeo, control, fiscalización y análisis en sus reuniones ordinarias, donde se priorizan las cuestiones fundamentales a discutir. Entre ellas están la gestión de la empresa, la actividad de control y la política de cuadros.

Destacó que en los últimos dos años el Partido ha tenido un crecimiento de cinco militantes en la empresa.

Como un logro importante resaltó la participación del núcleo en todas las actividades de la comunidad donde se encuentra la empresa. “Se ha prestado atención a la juventud y al funcionamiento del sindicato, pues el núcleo opera con sus militantes y con las comisiones de trabajo”.

Fonseca puntualizó que los directivos rinden cuentas al Partido, al igual que todos sus cuadros.

La dirección del núcleo del Partido participa en los consejos de dirección y en las comisiones de cuadros y control que se llevan a cabo en la empresa, explicó.

Mientras, Ayán Carlos Díaz Villalvilla Caballero, secretario general del núcleo del Partido de la cooperativa no agropecuaria Friosistem, del municipio capitalino de Diez de Octubre, explicó que fue creada en junio de 2013, con nueve socios iniciales (hoy en día son 34).

Declaró que el objeto social de Friosistem es “bastante amplio”, aunque se centra en el mantenimiento, reparación y montaje de equipos y sistemas de climatización y refrigeración, entre otros.

“Nuestras relaciones contractuales han sido siempre con empresas estatales como el polo científico (Laboratorios AICA, la Empresa Farmacéutica 8 de Marzo, CIM, CIGB), los sectores hospitalario y hotelero, la empresa Habanos SA”, dijo.

El núcleo del Partido en esa CNA fue constituido en 2017.

Según Díaz Villalvilla Caballero, “empezamos a ver insuficiencias del trabajo, en las primeras reuniones del consejo administrativo nos percatamos de que solo se trataba un tema: el plan.

“Tenían un sistema de gestión de tareas aprobado, pero no lo empleaban. Había una serie de cosas que no se hacían. A partir de ahí comenzó la tarea nuestra, que era llevar a que se cumplieran esos aspectos dentro del quehacer de la cooperativa. No fue un trabajo fácil”.

El secretario general del núcleo del PCC en Friosistem afirmó que “cuando las personas salen del sector estatal y empiezan a trabajar en una cooperativa, cambia su forma de ver algunas cosas. En la primera asamblea, dijimos que íbamos a instaurar el sistema de calidad, la reacción casi unánime fue de rechazo, porque llevaríamos a la cooperativa al concepto de empresa estatal”.

Destacó la importancia a nivel mundial de que las empresas estén “certificadas en la calidad”.

“Fue una labor que nos obligó a cambiar la forma de ver cómo el trabajo del Partido iba a ser en la cooperativa”, dijo.

Díaz Villalvilla Caballero señaló que en el núcleo del Partido se centraron en “el completamiento de todo lo que le faltaba a la cooperativa para obtener una calidad total”.

Precisó que las cuestiones abordadas en el Partido, como inquietudes o sugerencias, se plantean en la reunión del consejo administrativo, donde se transforman en acuerdos que luego son evaluados para su aprobación en la asamblea de la cooperativa.

Yaniris Pérez Lobaina, miembro de la Comisión Económica del Comité Central del Partido y vicepresidenta del grupo empresarial Acinox, dijo que cada una de las secciones de la comisión permite intercambiar con el primer secretario, Miguel Díaz-Canel, y el secretario de Organización, Roberto Morales, sobre las experiencias empresariales y la incidencia de los nuevos proyectos aprobados, para “buscar los aportes de la empresa estatal socialista al país”.

Se refirió a dos proyectos aprobados en 2024 que permiten a las OSDE GER y Acinox buscar la autonomía financiera y energética para optimizar ingresos en divisa.

“Son dos entidades que participan en la misma cadena de valor, porque el proceso siderúrgico demanda de chatarra de acero que garantiza el reciclaje”, afirmó.

Desviaciones sociales y fortalecimiento ideológico: Pilares en el IX

En el espacio televisivo Mesa Redonda, Yoerky Sánchez comentó sobre la importancia del proceso de análisis de las principales desviaciones y tendencias negativas de la sociedad cubana.

Yoerky Sánchez Cuéllar, presidente comisión ideológica del Comité Central del Partido y director del periódico Juventud Rebelde, comentó que el pleno hará una valoración sobre las principales desviaciones y tendencias negativas en la sociedad cubana.

“Esta es una cuestión inherente al proceso revolucionario: el análisis crítico de los problemas”, dijo.

El Che, afirmó, planteaba que el socialismo es una cuestión de producción, pero también es una cuestión de conciencia.

“La creación de esa conciencia revolucionaria tiene que ser un trabajo permanente, sistemático”, aseveró.

El director de Juventud Rebelde mencionó como antecedente el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en los ochenta.

Puntualizó que se trata de desviaciones y tendencias negativas “que parten del problema fundamental que tenemos hoy, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”.

Sánchez Cuéllar dijo que prácticamente todos los cubanos tienen teléfonos celulares e internet y están en el espacio digital, al que “hay que llegar con una conciencia de lo que vamos a encontrar, no podemos ser consumidores pasivos de la información, porque hay muchas noticias falsas y tergiversación”.

Reconoció que hay una profundización de las diferencias sociales en la sociedad, precios abusivos, evasión fiscal, errores en la relación entre el sector estatal y el no estatal, insensibilidad de algunos funcionarios, poco uso de la crítica y la autocrítica, vacíos en el ejercicio de la comunicación social y burocratismo.

“Hay un sentimiento en algunas personas de que no se puede hacer nada, de que todo esto genera apatía, desidia y hay inmovilismo. Tenemos que romper con todo eso, para lo cual el Partido tiene su estrategia”, afirmó.

Una de las acciones del pleno, destacó Sánchez Cuéllar, es la revisión de las 74 acciones de la estrategia para la implementación del trabajo político ideológico, con el objetivo de actualizarla y “ver qué hemos cumplido y qué no”.

Dijo que “no podemos tener una actitud derrotista o de que no se pueden enfrentar esos problemas o dificultades. Sí se pueden enfrentar si nos unimos todos, todo el pueblo en torno al Partido y la conducción de la Revolución”.

(Tomado de Cubadebate)