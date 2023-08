Nersys Felipe, mujer de Radio

Sorprendida y emocionada recibió Nersys Teresita Felipe Herrera la noticia de su reconocimiento como Premio Nacional de Radio 2023.

Esta mujer menuda de cuerpo pero inmensa de alma y talento ha puesto su voz a disímiles personajes como integrante del cuadro dramático de la emisora provincial Radio Guamá donde dejó su huella también como guionista y locutora.

Saberse merecedora del máximo galardón que otorga la Radio Cubana, resulta para ella motivo de satisfacción.

“Nunca he sido ambiciosa, lo que cual, decía mi padre, era mi peor defecto. He tenido lo que la vida me ha dado, quizás es mi padre quien me va enviando esas cosas. Pero es bueno que a uno lo quieran, porque a esta edad uno se siente desvalido”.

Nersys Felipe, reconocida también como la Maestra de Juventudes