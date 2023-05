Pablo Pimienta, carbonero con estrella de Héroe

Pinar del Río lo recibe con orgullo. Pablo Pimienta Castro es obrero forestal, carbonero y recientemente distinguido como Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Hechos que suceden en un país de gente humilde, donde lo pueril pierde a la corta y la laboriosidad de los buenos, se impone.

En entrevista al semanario Guerrillero, el 17 de agosto del 2020, este mantuano expresó lo que en aquel entonces parecía lejano: “Espero un día tener en el pecho esa estrellita dorada, que en Cuba llevan los Héroes del Trabajo”.

Este Primero de Mayo del 2023, todos en Mantua sabíamos que el momento había llegado. Allí en el Acto de Condecoraciones por la efeméride proletaria, estaba Pablo entre los once cubanos reconocidos. Era uno de los nuestros, el más humilde fente el presidente de la República para recibir de sus manos la estrella dorada.

“Dedico esta condecoración a mis compañeros, mi esposa, mis nietos y a mis hijos”, fueron sus primeras palabras, con voz entrecortada.

Como si regresara de las lomas y los hornos tras culminar cada jornada laboral, Pablo recibió la bienvenida de su colectivo en la Empresa Agroforestal Macurijes.

Para Alain Rojas Caboverde, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba en Mantua, la condecoración al amigo y compañero multiplica la admiración por este pinareño.

«Yo soy forestal también, obrero, y cuando vi la ceremonia y a Pablo frente al presidente, me paré en atención y hasta me corrieron las lágrimas, porque si hay alguien que merece esa estrella es él”.

Pablo simboliza tres décadas de trabajo fuerte, que con su habitual modestia comparte el lauro con sus camaradas, su familia y la Revolución, que es capaz de reconocer a un hombre humilde entre los Héroes de este país, destacó por su parte el ingeniero, Jorge Luis Torres Roque, director de la Empresa Agroforestal

Mientras viaja al noroccidente, hasta su Mantua querida, sus ojos buenos devoran el paisaje, como si llevara muchos días sin verlo.

“Es algo que no puedo explicar – dice- cuando me alejo de aquí, me agarra la nostalgia”.

Pablo no es nativo de esta tierra; él es de la Güira, pero 39 años atrás, el amor de una mujer y el oficio de carbonero, sellaron su destino.

“Yo comencé en el carbón con mis primos. Me decía a cada rato que era una labor pasajera, pero han pasado unos cuantos años y sigo aquí. He hecho carbón en todos los montes de Mantua”

Ante le pregunta: ¿Qué le dijiste al presidente?, sonrió.