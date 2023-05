Presidente cubano chequea en Artemisa los compromisos contraídos para enfrentar la actual situación económica

La máxima dirección del país, encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició por Artemisa un recorrido que abarcará todas las provincias cubanas, con el objetivo de chequear los compromisos contraídos en el mes de enero para enfrentar la actual situación económica y lograr un mejor año.

Según la cuenta de Twitter de la Presidencia, acompañan al mandatario cubano el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, ambos integrantes del Buró Político. Presentes también están las máximas autoridades de la provincia.

¡Buen día, #Cuba! 🇨🇺



En la reunión, el Gobernador de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, explicó que hay indicadores que mejoran como el plan de exportaciones y la entrega de tierras ociosas.

También van a buen ritmo el plan de siembra y de inversiones, esto último por vez primera desde la fundación de la provincia, añade la misma fuente.

No obstante, señala que en números rojos y pocas posibilidades de cumplir en el año, están la producción de carne y azúcar, y la visita de turistas extranjeros.

Durante el intercambio, el Presidente Díaz- Canel insistió en la necesidad de que las empresas de la Agricultura estén subordinadas al municipio. Si no hay sistemas productivos locales, el Programa de Soberanía Alimentaria no se va a concretar. Hoy no hay mando municipal en el tema agropecuario, dijo.

En un tuit de la Presidencia trascendió que, en fuerte debate sobre la producción agropecuaria en el territorio, el mandatario criticó la lentitud en la concreción de proyectos con inversión extranjera. También alertó sobre el destino de los fondos de los proyectos de cooperación en este sector.

El Presidente indagó sobre cuántas entidades han solicitado tierras para el autoconsumo. Ante una cifra baja aún reiteró que no se puede seguir dependiendo de la exportación, cada lugar tendrá los alimentos que sean capaces de producir.

Hay que hacer los cambios estructurales que hagan falta y eliminar todas las trabas que aún impiden producir alimentos. Hay que hacer las cosas distintas, con otros conceptos, aseveró.

(Tomado de Granma)