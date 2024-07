Programa Materno Infantil, fortaleza en municipio pinareño

Por segundo año consecutivo el municipio pinareño de Guane mantiene en cero la mortalidad infantil, uno de los indicadores que hablan en favor del Programa de Atención Materno Infantil (Pami).

Con 131 nacimientos en lo que va de año, el territorio es muestra del esfuerzo realizado en Cuba- a pesar de la compleja situación económica- en función del binomio madre- hijo.

El doctor Orlando Lazo Sánchez, asesor del Pami en Guane, confirma que la labor multidisciplinaria y el apoyo del Partido y el Gobierno resultan vitales cada día para la identificación temprana de los riesgos y el seguimiento a las gestantes.

Ponderó, en ese sentido, el quehacer, entre otros, de los profesionales en los 42 consultorios médicos y en los grupos básicos de trabajo; en tanto la prevención también desempeña un rol importante.

En ocasiones resulta complejo trasladarse a las comunidades rurales y de difícil acceso de Guane, teniendo en cuenta su situación geográfica, y el apoyo gubernamental garantiza que las interconsultas no fallen y se puedan realizar las distintas acciones de salud, precisó.

Creado hace dos años en la provincia, el observatorio de riesgo social asociado al Pami ha devenido herramienta de utilidad para trazar en tiempo estrategias e intervenir donde sea necesario.

Por eso a partir de la identificación de condiciones socioeconómicas han atendido a embarazadas de bajos ingresos desde los consejos populares, comedores obreros y el Sistema de Atención a la Familia, entre otros, dijo.

Como parte del quehacer conjunto en el municipio igualmente sobresale el hogar materno 8 de Marzo, institución imprescindible, asimismo, para que Guane tampoco reporte muertes maternas.

Aquí llegan pacientes captadas en la atención primaria de salud con algún riesgo, fundamentalmente bajo peso para su recuperación nutricional, destacó la doctora Amarilys Romeu Gómez, directora del centro.

También, adolescentes o mujeres con patologías clínicas asociadas a la gestación y otros diagnósticos que pueden repercutir en la salud de la madre y el recién nacido.

Con 20 camas, actualmente 16 embarazadas reciben atenciones y seguimiento por parte de diversos especialistas, de cara a evitar complicaciones durante su embarazo- apuntó-: incluso son llevadas a la capital provincial en el transporte sanitario para determinadas consultas.

La joven Maylén Hernández Chirol, residente en el poblado Tenería, a unos 15 kilómetros de la cabecera de Guane, llegó al hogar el 22 de junio y espera con ansias el nacimiento de su hija Aylén.

Estoy de reposo por tener la placenta baja, y aquí no hago nada, solo me levanto de la cama para ir al baño; y me siento muy satisfecha y agradecida de todo el personal, aseveró.

Esta institución garantiza que mi bebé nazca bien, por la vigilancia médica, la alimentación y el buen trato, puntualizó.

Los resultados del Programa de Atención Materno Infantil fueron algunos de los indicadores que permitieron a Guane alcanzar la sede del acto provincial por el día de la Rebeldía Nacional, celebrado este 22 de julio.

Tomado de ACN