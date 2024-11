Si unos han triunfado, los demás también pueden hacerlo

Un inquietante contraste nace de mirar cómo funcionan muchos proyectos a lo largo de Cuba: de un lado, hay muchos problemas gravitando; y al mismo tiempo, en una suerte de realidad paralela, asoman las potencialidades de todo cuanto puede hacerse. Y esta segunda cara no sale de la nada sino de experiencias positivas, concretas, que se abren paso a pesar de todas las limitaciones.

En la cuerda de ese razonamiento habló en la mañana de este jueves, en el municipio cabecera de la provincia de Camagüey, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su visita al reparto “Victoria de Girón”, del Consejo Popular Lenin-Albaisa, allí donde cambios emprendidos en los últimos tiempos han tenido como prioridades la espiritualidad de la población, el funcionamiento de las políticas sociales, y la eficiencia de los servicios básicos.

“En los peores tiempos -dijo el dignatario a los pobladores del reparto- estamos haciendo más trabajo comunitario que en otros tiempos”. Y a sus interlocutores preguntó si ellos han participado en el proyecto comunitario, si han “podido proponer cosas y dar las prioridades”.

Díaz-Canel Bermúdez recordó que la visita al municipio de Camagüey “forma parte de un sistema de trabajo que empezamos a realizar desde el mes de enero de este año, donde todos los meses visitamos todas las provincias, y en cada provincia visitamos un municipio distinto”.

Seguidamente resaltó que el propósito de tal sistema de trabajo es ver “cómo se le va dando seguimiento a los principales problemas de desarrollo económico-social, y cómo vamos ratificando la convicción que tenemos, por lo que vemos en provincias y en municipios, de que tiempos tan difíciles como estos se pueden superar con trabajo, con talento, con inteligencia, con innovación, y sobre todo con la participación de ustedes”.

En cada provincia -expresó el Jefe de Estado- “vemos lugares que funcionan mal, pero también vemos lugares que funcionan bien. Esos tienen las mismas limitaciones que todos los demás: les falta combustible, les falta recursos, les falta insumos; sin embargo, los liderazgos que se asumen en esos lugares son distintos; y la gente, más que lamentarse, lo que hacen es proponer cosas nuevas, trabajar, escuchar a los trabajadores”.

Sobre el reparto “Victoria de Girón”, el Presidente comentó a los pobladores: “Han incorporado desvinculados del estudio y del trabajo; han mejorado instituciones sociales; la comunidad tiene otro nivel de participación en los procesos”. Y a punto de partida de esa idea, compartió más de una interrogante: “¿Si esta comunidad lo hace, por qué no lo hacemos en otras? ¿Qué es lo que tiene de especial esta comunidad si también está pasando por las restricciones y las implicaciones derivadas del bloqueo?”.

El poblado -a donde llegó el mandatario acompañado del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, así como de las autoridades territoriales- se distingue por el orden y la belleza. Allí la dirección del país estuvo también en un sitio de venta de productos agrícolas.

El siguiente lugar visitado en la comunidad fue una sede del Sistema de Atención a la Familia (SAF). Siguió el turno a una pescadería, a una bodega; y por último, a un centro de lavado que goza de muy buena fama y que apoya a las personas vulnerables.

Fue en ese último lugar que entre cubanos conocemos como “Lavatín”, donde el Jefe de Estado dijo: “Estas cosas que estamos viendo, que se van haciendo diferentes, que se van sosteniendo, son las que nos confirman que si todo el mundo trabaja con esa perspectiva, nosotros sí superamos este momento y podemos ir a uno incluso superior, porque podemos hacer las cosas mejor y con más calidad, con mayor sensibilidad hacia los problemas de la población”.

De los peces y los frutos

Más de 150 toneladas mensuales de “conformados” nacen de la Planta productora que pertenece -en el municipio de Camagüey- a la Unidad Empresarial de Base (UEB) “Estrella Roja”, de la Empresa pesquera de la provincia. Hasta esa Planta, cuyos destinos son el consumo social y la venta a la población, llegó la dirección del país, y esa fue la oportunidad de mirar por dentro un proceso que genera embutidos, picadillos, pescado fresco, hamburguesas, entre otras ofertas.

En la población es notable el impacto de esa Planta cuya materia prima proviene de la acuicultura. Altos niveles de productividad le han granjeado un prestigio que los camagüeyanos no desconocen y que son de las buenas cosas que, como dice el Presidente, deben expandirse.

El recorrido concluyó con una visita a la finca “Villa Luisa” -de 12,4 hectáreas de frutales y de cultivos de ciclos cortos, intercalados-, la cual es una de las 115 fincas que forman parte del Anillo Verde de la provincia.

Allí, en nueve años, todo lo que era marabú se convirtió en plantaciones valiosas. Por solo mencionar algunos ejemplos, vale traer a colación lo que con mucho orgullo contó al Presidente Díaz-Canel el productor David Hernández: el ciclo productivo se cierra con una minindustria; los bioproductos usados nacen de la finca; y los resultados pueden verse a simple vista: hay mil 300 matas de mango, 6 mil de guayaba, 400 de café, y otras maravillas.

“Mira qué cultura del trabajo hay aquí”, expresó admirado el mandatario sobre esa finca que tiene vínculos directos con la empresa a la cual pertenece: la agroindustrial “Camagüey”. Allí, donde la tierra ha sido aprovechada al máximo, ha sido decisoria una premisa que a Cuba le sobra y que entraña un valor inmenso: la sabiduría de la gente.

“Aquí estamos en pie, combatiendo”

Los retos recientemente impuestos por la naturaleza a la vida en la Isla, y las dificultades con el Sistema Electroenergético Nacional, fueron asumidos por el pueblo con coherencia. Así valoró el Jefe de Estado durante la reunión conclusiva de la jornada de este jueves, la cual tuvo lugar en la Escuela del Partido Comunista de Camagüey, “Cándido González”.

Los resultados de la recuperación son palpables, enfatizó Díaz-Canel, quien dijo que eso tiene que ver con el legado de la Revolución, con lo que ella significa como formación; y tiene que ver -destacó- con el heroísmo del pueblo.

“Aquí estamos en pie, combatiendo”, expresó el mandatario, quien compartió su convicción de que momentos como los que hoy vive Cuba son superables. Y seguidamente reflexionó sobre el contexto hostil, ahora acentuado con el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, ante las cuales hay algunos que están anunciando el fin de la Revolución.

“El resultado era esperado, era previsible y estaba dentro de los escenarios posibles”, enunció el Presidente cubano a propósitos de los resultados electorales en el país norteño. Y añadió: “Hemos asumido ese resultado con tranquilidad, sin asombro”. El país, dijo, está preparado, hay una preparación que es la historia, y también han preparado estos duros años donde el recrudecimiento del bloqueo imperial lo ha hecho todo más difícil.

El dignatario denunció las intenciones perversas, imperiales, de destruir a la Revolución, esas que están “buscando una implosión en el seno del país, en el seno de la sociedad”; esas que aprietan cada vez más las tuercas: “Nosotros estamos enfrentando una guerra económica, y sin embargo estamos aquí”, afirmó el dignatario, quien también hizo énfasis en que Cuba está preparada porque cuenta con una estrategia.

Sobre esto último, Díaz-Canel Bermúdez recordó que un programa de desarrollo no arroja resultados en días o en semanas, pero ya se avistan discretos resultados que marcan el paso de la situación macroeconómica, “y hay todo un grupo de inversiones”, de alianzas en un grupo de programas con países amigos, hermanos, los cuales “irán dando sus resultados”.

Al referirse a cómo el mundo condena el bloqueo imperial contra la Isla, el Jefe de Estado expresó que Cuba no está sola. Y en cuanto a la actitud hostil del imperio, enunció: “No vamos aadmitir injerencias en los asuntos internos, vengan de quien vengan”. El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista expresó que Cuba no renuncia a la construcción del Socialismo, no renuncia a la prosperidad creada a través del Socialismo.

“Nosotros una vez más ratificamos que no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano”, dijo Díaz-Canel Bermúdez, quien además aseveró que Cuba abre sus puertas a los hijos de ese país, y en particular a los cubanos que quieren a su Patria y que por diversas razones viven en los Estados Unidos.

“Estamos dispuestos al diálogo y al debate pero sin precondicionamientos”, declaró el Jefe de Estado, quien destacó la intención, como también han planteado Fidel y Raúl, de “establecer una relación civilizada”, sobre la base de reconocer que “tenemos y tendremos siempre diferencias ideológicas, pero podemos tener relaciones de vecinos”.

Cuba no ha hecho nada contra los Estados Unidos, no ha hecho nada contra el pueblo de los Estados Unidos, enfatizó el mandatario, quien no pasó por alto que la perversidad está en la raíz del pensamiento de quienes han aplicado el bloqueo, de quienes lo han recrudecido. La perversidad, denunció, está en los que arman campañas de desinformación contra Cuba, en quienes arman todo tipo de falsedades.

Es muy fácil decir que estamos en una situación socioeconómica adversa, pero por qué, razonó el Jefe de Estado, quien más adelante destacó que “los cubanos somos heroicos”. Y en otro momento compartió su convicción de que el actual momento es superable, y también los que puedan venir, pero la salida solo se dará trabajando con talento.