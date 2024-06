Una Revolución escuchando a sus jóvenes

Pensar, ponerle inteligencia a los principales asuntos que hoy desafían a la nación. Fue esa la invitación esencial hecha por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a los dirigentes juveniles y estudiantiles que este miércoles en la mañana sostuvieron un encuentro con la dirección del país.

“Ustedes han expuesto un grupo de temas que son muy interesantes, a los que hay que darles una mirada y trabajar en función de ellos”, dijo el Jefe de Estado, quien recordó que este tipo de intercambio pulsó por dónde andan los acuerdos de los dos últimos congresos de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), y de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

“Nos seguimos viendo; y nos estaremos viendo, como mínimo, todos los meses. ¿De acuerdo?”, expresó el mandatario hacia el final de una jornada que se suma al estilo de incesantes intercambios sostenidos por la dirección del país con organizaciones, instituciones, entidades y cubanos que hacen posible la resistencia en la Mayor de las Antillas.

“Ustedes forman parte ya del presente y del futuro del país, y estamos viviendo tiempos muy duros, pero los tiempos muy duros foguean, forman, fortalecen”, dijo el dignatario a quienes representan el universo del país donde, por razones naturales, habitan la fuerza, la frescura y la capacidad para todo tipo de cambio.

Díaz-Canel Bermúdez reflexionó ante sus interlocutores -quienes ya habían abordado diversos temas que inquietan y movilizan a los cubanos del mundo juvenil y estudiantil-: “Los que vivamos tiempos difíciles como estos -entre ellos ustedes- y salgamos adelante en estos tiempos difíciles, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con más capacidad para seguir defendiendo la Revolución”.

“Por lo tanto aprovechen este tiempo, que es un tiempo también de los jóvenes. Y aportando, sientan después el regocijo de que defendieron a la Revolución, de que lograron defender la Revolución y mantener la Revolución en uno de los tiempos más difíciles, más desafiantes, más complejos”.

Sobre esa elección de lucha, el Presidente cubano enfatizó: “Eso nos va a quedar como una satisfacción para toda la vida, como un legado para toda la vida; y entonces ustedes van a estar en muy buenas condiciones para después ocupar los cargos, las principales responsabilidades en todos los procesos del país”.

Así fueron las palabras, con firmeza y luz larga, hacia el final de una mañana que contó también con la presencia del integrante del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto morales Ojeda; del viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella; así como de la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunista (UJC), Meyvis Estévez Echavarría; del presidente de la FEU, Ricardo Rodríguez González; de la Presidenta de la FEEM, Amanda Santos Viamonte; y de otros dirigentes juveniles y estudiantiles.

Fue un intercambio marcado por la transparencia y la inteligencia, donde los dirigentes juveniles y estudiantiles abordaron temas que les preocupan y ocupan como el embarazo en la adolescencia; el consumo de drogas; las condiciones físicas y espirituales en las cuales un estudiante se abre paso en medio de sus tareas docentes; la necesidad de identificar a los contemporáneos que viven en situaciones de vulnerabilidad; los modos de trabajar en mayor alianza con instituciones desde la cuales los jóvenes puedan tener mejor desarrollo; y aristas sociales que merecen una atención ágil e integral como la del empleo estudiantil.

Sobre ese último tema, quienes hablaron coincidieron en que se trata de una realidad de estos tiempos, cuando no pocos jóvenes universitarios toman la decisión de incursionar en el mundo laboral mientras avanzan en sus estudios, movidos por el interés de ayudarse a sí mismos y a sus familias.

Es ese un asunto que la FEU tiene en su agenda, organización que busca lo óptimo en los índices académicos, al tiempo de procurar que los brazos jóvenes no se enfrasquen sin tener garantías laborales. En la reunión se enunció, por ejemplo, que ya en la universidad de La Habana se han producido Ferias de Empleo Universitario, y eso es algo que vale la pena amplificar al país.

En sentido general, el espíritu fue el de trazar estrategias desde las organizaciones juveniles y estudiantiles, las cuales fortalezcan vínculos con todos los espacios del entramado social, desde los cuales se tomen decisiones que graviten positivamente en las nuevas generaciones.

Foto: Estudios Revolución

Voces de los nuevos

Una vez concluido el encuentro los reporteros pudimos recoger el sentir de dirigentes que participaron a nombre de los jóvenes y los estudiantes. Meyvis Estévez destacó el valor del intercambio en tanto aludió a procesos internos de las organizaciones, al tiempo de versar sobre aspiraciones y “proyectos de vida de nuestros jóvenes”. Ella habló de responsabilidad enorme “en función de la formación de valores”; destacó la oportunidad que representa “compartir con nuestro Presidente”, y de poder trasladarle por dónde andan las cosas o sobre “¿qué más vamos a hacer, qué nos estamos proyectando incluso de cara al verano?”.

Por su parte Amanda Santos destacó la trascendencia de preparar vocacionalmente a los futuros estudiantes universitarios, habló de trabajar cada vez más cohesionadamente con la FEU, e hizo hincapié en la proyección social “y todo lo que el Presidente nos está pidiendo en ese sentido”.

“No todos los jóvenes en el mundo tienen la posibilidad de conversar frente a frente con el Presidente de la República, con el líder de la nación”, subrayó Ricardo Rodríguez, quien valoró que, “en el caso de la Federación Estudiantil Universitaria, desde que se hizo el Décimo Congreso de la organización, el Presidente ha mantenido, por sistema de trabajo, un seguimiento a los acuerdos”.

En todo lo que está sucediendo, en las decisiones que se van tomando -resaltó el Ricardo- queda clara la prioridad del país de atender a sus jóvenes y estudiantes como a “esas personas tan importantes”, convocadas a hacer “por el futuro de la nación”

Foto: Estudios Revolución

Palabras a personas cruciales

Como en un aula de bien, con el tono que puede usarse en el corazón de una familia, el Presidente Díaz-Canel habló a los jóvenes sobre la importancia de “entender el mundo en que vivimos”, como premisa para tomar posiciones.

Es un mundo, dijo, lleno de incertidumbre, enfermo de un consumismo que atenta contra la especie humana; es un planeta en el cual -razonó- el capitalismo, en 200 años, no ha podido resolver los más acuciantes problemas.

Sobre la paz amenazada el Jefe de Estado lamentó que “en el mundo actual todo se resuelve con guerra”, que el imperialismo las atiza, y que lo que prevalece son los dobles raseros que esgrimen preocupación por un conflicto en Europa -a propósito del cual vale preguntarse quiénes son los creadores y beneficiarios- pero que obvia episodios de exterminio como el de Palestina.

Datos tomados de informes de organizaciones internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, sirvieron al mandatario para ilustrar qué tipo de mundo es el que se está viviendo: en medio del más colosal desarrollo científico-técnico, se considera que el planeta ha retrocedido tres décadas en materia de reducción de la pobreza extrema; “y organizaciones serias como la FAO están anunciando niveles de hambruna no vistos desde el 2005”; solo en el tercer mundo, en los países del sur, más de 84 millones de niños permanecen sin derecho a la educación, más 660 millones de personas no tienen electricidad, y solo el 36 por ciento de la población puede utilizar internet.

El Presidente compartió más datos y argumentos sobre un mundo sufrido y muy disparejo, que todavía, a pesar de estar tan degradado, puede dar comida a todos: “Hay una necesidad de cambiar el orden económico internacional -dijo a los jóvenes-; y eso tiene que ser parte de las inquietudes de ustedes. Por eso tenemos principios de solidaridad, de altruismo, de internacionalismo. Son muy importantes en la formación para comprender este mundo, y para comprender entonces que la alternativa es el socialismo”.

A sus valiosos interlocutores, dijo el Jefe de Estado: “En Cuba el socialismo no ha fracasado. Lo que pasa es que a nosotros nos han estado obstaculizando el camino desde que quisimos construir ese socialismo”.

Bloqueo recrudecido; estrategia imperial; la necesaria cultura general integral de la cual habló Fidel; lo importante de “tener un pensamiento crítico” ante toda realidad; prioridades actuales del país, el valor del Hombre Nuevo, ese modelo guevariano. Sobre tales temas conversó el dignatario. Y dijo: “Mi mayor pasión, mi mayor aspiración en los momentos actuales es que nosotros, todos, seamos capaces de superar el bloqueo recrudecido, e ir a una mejor situación como país”.

En otro momento del encuentro definió que “la construcción del socialismo es una Batalla de Ideas, es una batalla de defensa de las ideas, y de conciencia; y la aspiración es que la gente no se distingan por las propiedades materiales que tengan ni por sus riquezas, sino que la gente se distingan por el conocimiento, por su cultura, y por sus aportes; y en el caso de los estudiantes, que sean jóvenes humanistas, revolucionarios, que comprendan la situación del mundo, que sean solidarios, que comprendan la situación del país, que participen, que aporten”.

¿Qué decimos nosotros de ustedes?, preguntó Díaz-Canel Bermúdez. Y compartió esta idea como respuesta: “Que hay que tratarlos como a las personas tan importantes que son en nuestra sociedad”.

Luego de compartir diversos conceptos, habló sobre continuar los intercambios, porque el objetivo es “seguir fortaleciendo la unidad entre nosotros, seguir demostrando que el país y la Revolución escuchan a los jóvenes, escuchan a los estudiantes”, sin los cuales, dijo, no se toman decisiones, no se conciben leyes o políticas que no los incluyan y tengan presentes.

(Tomado de Presidencia Cuba)