A partir de las estrategias trazadas, continúa ganando estabilidad el Sistema Eléctrico Nacional

«Es un trabajo admirable», dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en referencia a todo el esfuerzo desplegado por los trabajadores que han hecho y están haciendo posible la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Añadió que, una vez logrado el restablecimiento de todos los servicios, habrá que ir evaluando «cómo vamos a ir manejando el déficit en los próximos días».

Según los partes informativos que cerraron a las tres de la tarde de este lunes, el servicio de energía eléctrica había alcanzado la cifra del 37 % en todo el país, y en la capital, ya avanzada la tarde, más del 90 % de los clientes contaba con el servicio.

Así lo informó el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, durante la reunión de chequeo para dar seguimiento a dos situaciones excepcionales: la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, y el paso del fenómeno meteorológico Oscar.

En declaraciones al equipo de prensa de la Presidencia de la República, De la O Levy explicó que, el principio de trabajo que se ha seguido ha sido similar, pero ahora «un poco más calmado, levantando las unidades de Energas, que en estos momentos están todas listas y solo falta una por sincronizar», afirmó.

Eso nos permitió –detalló el Ministro– llegar hasta La Habana y arrancar las patanas, para luego seguir a través de las subestaciones de esa provincia y llegar hasta Mariel, para arrancar una unidad de la termoeléctrica allí enclavada, a partir de lo que fue posible «darle vapor a los emplazamientos de las patanas que están en el Mariel» y sincronizarlas.

En estos momentos, la situación en el occidente del país es cualitativamente superior a la de jornadas anteriores, aseveró el titular de Energía y Minas.

De acuerdo con la información ofrecida por el Ministro, con la incorporación de Nuevitas 5, también se podrá «ir mejorando aún más la zona oriental, que hoy es la más afectada».

La estrategia, reiteró, es ir levantando el Sistema «de una manera mucho más lenta; no vamos a rotar circuitos; no vamos a incorporar potencia de manera brusca, buscando que no se vuelva a producir otra caída».

La Unión Eléctrica informó, a través de su página en Facebook, que la central termoeléctrica (cte) Antonio Guiteras había sincronizado con el microsistema central, y continúa subiendo carga, mientras entregaba unos 105 megawatts (MW).

