Algunos detalles sobre la Copa Mundial de Béisbol sub-15

El próximo 26 de agosto, en la ciudad mexicana de Hermosillo, arrancarán las acciones de la V Copa Mundial de Béisbol sub-15, donde 13 equipos divididos en tres grupos clasificatorios lucharán por llevarse la corona.

La selección de Cuba se presenta como una de las favoritas y no solo por su palmarés histórico al alcanzar dos títulos en las pasadas cuatro ediciones (2014 y 2016), como por la imagen favorable que dejó en el recién finalizado torneo clasificatorio de Venezuela, donde no pudo acceder a la gran final por un error de su cuerpo técnico al utilizar a un lanzador que no tenía los días de descanso suficientes.

En esta oportunidad, luego de una dolorosa y lógica renovación en el puesto de mando, fue designado el manager pinareño Alexander Urquiola para llevar las riendas de este conjunto, y su reto principal, más allá de estrategias beisboleras, será mantener con los bisoños el ambiente familiar y la empatía que logró el destituido grupo de dirección.

Al igual que sucede con el campeonato mundial sub-12, esta copa es la única en todo el deporte donde los equipos nacionales pueden contar con sus mejores atletas de la categoría, algo que no ocurre en otras competencias internacionales juveniles, por lo que es un medidor efectivo del potencial que verdaderamente existe en cada región del planeta.

Para nuestro país, golpeado por el flagelo de la emigración, este es un escenario único donde puede demostrar la gran materia prima que posee en este deporte, donde los peloteros a pesar de las carencias y otros etcéteras, continúan saliendo “debajo de las piedras”.

Esta será una de las pocas oportunidades que tiene Cuba de competir con sus rivales en igualdad de condiciones, algo que después en categorías superiores no podrá hacer jamás, al menos por el momento. Si revisamos las estadísticas de las copas anteriores, vemos que los cinco mejores bateadores cubanos en estas lides ya no se encuentran en el país, incluyendo al tunero Yordan Álvarez, quien es considerado uno de los mejores bateadores en las Grandes Ligas.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) reveló esta semana todos los detalles de la competencia, donde nuestro país fue incluido en el grupo A, junto a las selecciones de China Taipéi, República Checa y los anfitriones mexicanos.

Los dos primeros clasificados de cada llave avanzarán a la superronda, que se efectuará del 31 de agosto al 2 de septiembre, y la gran final será el 4 de septiembre entre los dos equipos que allí terminen mejores ubicados.





La última vez que se jugó un Mundial sub-15 fue en 2018 en Panamá, evento donde el equipo de Estados Unidos se coronó campeón, y el nuestro se fue sin medallas por primera vez al quedar ubicado en la quinta plaza.

Tomado de Cubadebate