Ascienden a 1700 las hectáreas afectadas por incendio en La Lanza

Tras un dictamen preliminar de especialistas de ordenamiento forestal, hasta el momento el incendio de muy grandes proporciones activo en la zona La Lanza, municipio de Minas de Matahambre ha afectado unas 1700 hectáreas de bosque.

El Jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques (CGB) de la provincia, Rubén Guerra Corrales, explicó que se trata de un dato más preciso y muy superior al de la jornada anterior, pues la presencia de los expertos en la zona permitió cálculos más certeros.

El siniestro continúa activo, a pesar de las labores de contención ejecutadas por más de 200 hombres de los municipios de Minas de Matahambre, Viñales y Pinar del Río, a los cuales se sumó hoy una brigada de Mantua.

Con respecto a los otros incendios originados en la última semana, fueron reportados como extinguidos los de El Polvorín y La Vigía. En tanto, están bajo control el del kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, en el municipio cabecera; el de La Güira, en el límite entre Pinar del Río y San Juan y Martínez; y el de La Solita, también en territorio sanjuanero.

En lo que va de abril, la provincia ha registrado 14 siniestros de este tipo, con una afectación preliminar de más de 2100 hectáreas; mientras más de 7000 hectáreas fueron dañadas por 51 incendios, en igual período del año anterior.

Tomado de Radio Guamá