Un aniversario de orden y seguridad: el MININT cumple 65 años

Este 6 de junio se conmemora el 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior de la República de Cuba (MININT), una institución que desde 1961 ha sido pilar fundamental en la preservación de la seguridad interior, el orden público y la defensa de la soberanía nacional.

Fue el 6 de junio de 1961, mediante la firma de la Ley No. 940 por el entonces Presidente de la República, Osvaldo Dorticós Torrado, cuando se constituyó oficialmente este órgano de la Administración Central del Estado. Desde sus inicios, el MININT asumió la misión de dirigir, ejecutar y controlar las políticas del Estado cubano en materia de seguridad interior, protección de fronteras, inmigración y seguridad del Estado.

A lo largo de más de seis décadas, la institución ha sabido combinar el enfrentamiento a las actividades delictivas y contrarrevolucionarias con un enfoque preventivo, aplicando con flexibilidad procedimientos educativos, profilácticos y preventivos. Esta visión integral ha permitido que la labor del Ministerio no sea únicamente reactiva, sino que se anticipe a los fenómenos que puedan afectar la tranquilidad ciudadana.

En su 65 aniversario, el MININT reafirma su compromiso de vincular armónicamente la firmeza en la defensa del orden con el respeto a los derechos de los ciudadanos, manteniéndose como un escudo protector de la sociedad cubana y garante de la paz interior que caracteriza a la nación.