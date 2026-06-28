Con los niños y jóvenes inauguran la jornada de verano en Pinar del Río 

Aunque el inicio oficial en Cuba será este domingo, la arteria José Martí de la ciudad de Pinar del Río acogió las actividades centrales por el comienzo de la jornada de verano en la provincia más occidental, con la motivación de haber obtenido la sede del acto nacional por el 26 de Julio.

Niños y jóvenes protagonizaron juegos de participación, entre ellos la tracción de la soga; y no faltaron las propuestas culturales con la compañía de baile Iyamire y la cantante Adanys Anel.

Yosmany Delgado Estrada, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que también se realizó una feria gastronómica con actores económicos no estatales de la cabecera municipal.

Según publicó la dirección provincial de Deportes en su página oficial en Facebook, igualmente se sumó el proyecto de desarrollo local Fitness al Servicio de Todos, del gimnasio Las Vegas, que demostró cómo el deporte y la salud pueden converger en iniciativas de bienestar colectivo.

En otro punto de la urbe, en el parque infantil de la terminal de ferrocarriles, los más pequeños disfrutaron de payasos, adivinanzas y cuentos, una opción que siempre agradecen.

Este domingo tendrá lugar la inauguración de los festivales escolares deportivos, una apuesta por el deporte en la base a partir de la extensión a consejos populares y combinados de todos los municipios.

A tono con su proyección social, la Asociación Hermanos Saíz prevé la realización de sus peñas habituales en la Casa del Joven Creador, y en el mes de julio regresará el taller de fotografía infantil Clic Contigo, impartido por el realizador Dayam González.

Las limitaciones de todo tipo que vive la nación no impedirán que los integrantes de la joven vanguardia artística sigan regalando lo mejor de su obra a los pinareños; y que el verano sea una oportunidad para el disfrute en familia.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias