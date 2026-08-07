Recorre Secretaria General de la FMC la provincia de Pinar del Río

Visita la miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Teresa María Amarelle Boué, la provincia de Pinar del Río como parte de las actividades por el 66 aniversario de la organización.

Este año, Vueltabajo se destacó como Vanguardia de la emulación nacional promovida por la FMC, lo que le valió ser la sede del acto central por el 23 de agosto.

Durante su visita, Amarelle Boué recorrió la finca «El Paraíso», ubicada en el municipio de San Juan y Martínez, donde mostró un especial interés por las iniciativas de las féminas en la gestión privada de la finca. La Secretaria General elogió el esfuerzo y la dedicación de las mujeres que laboran en el sector agrícola, resaltando su capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos con optimismo y un espíritu de victoria.

«Las mujeres de Pinar del Río son un ejemplo de resiliencia y compromiso. En tiempos difíciles, han sabido mantenerse firmes y trabajar por el bienestar de sus familias y comunidades», afirmó Amarelle Boué durante su recorrido.

La visita se enmarca en una serie de actividades programadas para conmemorar el aniversario de la FMC, resaltando el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo social y económico del país.