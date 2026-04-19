Controlan incendio forestal de muy grandes proporciones en Pinar del Río

Tras nueve jornadas de intenso combate contra las llamas, fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río y del sistema de la Agricultura controlaron esta tarde el incendio forestal de muy grandes proporciones desatado en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre.

Más de 200 efectivos llevaron a cabo las labores de contención, obstaculizadas todo el tiempo por los vientos, la intensa sequía y la presencia de gran cantidad de material combustible (hojas y troncos secos).

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que se mantienen los hombres en la zona del siniestro, realizando la llamada guardia de ceniza para evitar una nueva propagación.

Hasta este sábado el fuego había afectado mil 700 hectáreas de bosques, y precisó que luego de la evaluación de los especialistas de ordenación forestal, de conjunto con los guardabosques, se conocerá con exactitud el área dañada.

Apuntó que hoy fue extinguido el incendio del kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, en el municipio cabecera, el cual provocó perjuicios a 100 hectáreas.

Allí laboraron 64 efectivos del CGB y de empresas forestales y de tabaco, destacó Guerra Corrales.

Y ayer en la tarde- noche fueron apagados los siniestros de La Solita, en San Juan y Martínez; y La Güira, en los límites de ese territorio y Pinar del Río, con daños a 25 y 253 hectáreas, respectivamente.

Refirió que en lo que va de año Vueltabajo ha reportado y extinguido 45 incendios forestales, con un saldo de 612.6 hectáreas.

En el calendario anterior, de enero a mayo- periodo de mayor ocurrencia- se registraron 97, con afectaciones a ocho mil 691 hectáreas de bosques, añadió.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias