Cuba: Primer destino cultural en el mundo, según Tripadvisor

La popular plataforma de viajes y turismo Tripadvisor ha develado la selección de sitios ganadores de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2024. El Destino Cuba figura en varias categorías.

Según la lista publicada por Tripadvisor, Cuba se corona como el primer destino cultural en el mundo. Igualmente, figura en la posición 2 entre los lugares más populares del Caribe, y en el puesto 18 entre los destinos gastronómicos.

“La Habana es una mezcla entre la arquitectura del viejo mundo y la cultura actual. Más allá de la capital, dirígete a la villa de Trinidad para ver más arquitectura colonial española; esta ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es una magnífica base de operaciones para visitar el Valle de los Ingenios” refiere Tripadvisor respecto a la mayor de las Antillas. Igualmente, se resalta al país como un lugar estupendo para los amantes del arte y la historia, los bares y las actividades al aire libre.

En cuanto a las visitas imprescindibles en Cuba, Tripadvisor sugiere el balneario de Varadero, el centro histórico de La Habana, el valle de Viñales y Playa Pilar en Cayo Guillermo, entre otros.

Los ganadores del premio Lo mejor de lo mejor de Traveller’s Choice son destinos cuyos hoteles, restaurantes y cosas que hacer han recibido una gran cantidad de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad en Tripadvisor en un período de 12 meses. Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben este galardón, que significa el más alto nivel de excelencia en el sector de los viajes.

(Tomado de Buen Viaje a Cuba)