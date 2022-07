Techos hundidos, paredes levantadas con cuanto material apareció, letrinas como servicio sanitario y falta de agua potable, retrataban las maltrechas viviendas de familias que encontraron allí, un sitio para construir sus hogares al más genuino estilo de los quimbos africanos. Una realidad urgida de cambios.

Mi casa era muy viejita, tumbada a un lado, en pésimas condiciones. Hasta aquí vino el Secretario del PCC, me dijo que la tumbara que al otro día comenzaba la reconstrucción, y no quedó mal conmigo. Ahora tengo una nueva, no me mojo, y no entra el viento.