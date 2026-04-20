De nuevo a las calles de Pinar del Río este “Primero de Mayo”

La conmemoración de este “Primero de Mayo” estará marcada por la austeridad que imponen los tiempos, pero no exenta de la naturaleza festiva de la efeméride en el país.

En conferencia de prensa, Rubén Lloga Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Pinar del Río, confirmó que los 11 municipios del territorio realizarán desfiles. Entre el 20 y 30 de abril se efectuarán 57 actos en comunidades y poblados, quienes participen en estos no se trasladarán a las marchas convocadas para las cabeceras locales.

“Nosotros tenemos experiencia, hace años que se redujo la movilización de grandes grupos de personas en medios automotores para los desfiles, al menos en nuestra provincia, y eso no ha menguado el poder de convocatoria”, puntualizó el dirigente sindical.

La jornada por el Primero de Mayo propone un incremento de los aportes voluntarios a actividades económicas de impacto en el territorio, y para el domingo 25 prevén concentrar las fuerzas en el polo productivo Hermanos Barcón para impulsar la campaña de siembra de primavera.

Enfatizó Lloga Sixto en la importancia de realizar plenarias con calidad en todos los municipios y sindicatos para que la organización y coordinación minuciosa tribute al uso eficiente de los recursos materiales y humanos que intervendrán en la preparación de los desfiles y actos.

Lograr la representatividad de los diferentes sectores de la sociedad, como expresión de la unidad es uno de los propósitos de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

Los pinareños están llamados a hacer de la jornada un espacio para la condena y denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba, de reconocimiento a quienes sobresalen por sus méritos y a reafirmar que el movimiento obrero se junta para crear y defender a la Patria.

Trascendió que alrededor de 20 colectivos recibirán la condición de Vanguardia Nacional. Además, la provincia también presentó varias propuestas para optar por el título de Héroes y Heroínas del Trabajo, así como para la entrega de otras condecoraciones.

Tomado de Periódico Guerrillero