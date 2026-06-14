Cada 14 de junio, el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca reconocer la generosidad de millones de personas que, de manera voluntaria y desinteresada, donan sangre para salvar vidas.

Detrás de esta efeméride hay una realidad que a menudo pasa desapercibida: la sangre no se puede fabricar. No existe un sustituto artificial que pueda reemplazar completamente este tejido vital. Por eso, la donación voluntaria sigue siendo la única fuente capaz de abastecer los hospitales y centros de salud que atienden emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y enfermedades crónicas.

En nuestro país, las estadísticas revelan una realidad mixta. Si bien ha aumentado la conciencia sobre la importancia de donar, aún enfrentamos desafíos significativos. Según datos recientes, solo un pequeño porcentaje de la población dona sangre de manera regular, lo que genera déficits estacionales.

Donar sangre es un acto sencillo que no toma más de 30 minutos, pero cuyo impacto puede ser eterno para quien lo recibe. Una sola donación puede beneficiar hasta tres personas diferentes, ya que la sangre se separa en componentes como glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Este 14 de junio, más que una celebración, debería ser un llamado a la acción. La OMS nos recuerda que los donantes voluntarios y no remunerados son la columna vertebral de un sistema de salud seguro y sostenible. Porque donar sangre no solo es un acto de solidaridad: es un compromiso con la vida misma.

Si aún no lo has hecho, infórmate, acude a un centro de donación y conviértete en parte de esta cadena de esperanza. La próxima persona que necesite sangre podría ser alguien cercano a ti. O quizás, tú mismo.