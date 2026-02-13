Día nacional de la defensa en Pinar del Río

En la zona de defensa 21.08.07 del poblado de La Conchita en el municipio de Pinar del Río se desarrolló un ejercicio defensivo territorial que involucró activamente a la población en la protección de objetivos estratégicos, recursos materiales y la seguridad de las familias.

La práctica reunió a diferentes sectores de la población, incluyendo fuerzas armadas, organizaciones de masas y miembros de la comunidad, los que participaron activamente en diversas acciones demostrativas.

Durante la jornada, la población efectuó simulacros de respuesta ante situaciones de emergencia, tácticas de movilización y actividades de coordinación entre las distintas entidades involucradas.

Foto: Rosalía Díaz Arronte Foto: Rosalía Díaz Arronte

El objetivo fundamental fue poner a prueba la preparación y cohesión de los grupos de trabajo , las estructuras de defensa en el municipio, así como fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la defensa de la soberanía nacional.

El ejercicio defensivo territorial en la conchita se suma a una serie de actividades que se realizan en toda la provincia, lo que reafirma el compromiso inquebrantable del pueblo cubano con su soberanía y su disposición a luchar por la paz y la justicia en su tierra.

El encuentro no solo reafirma la capacidad organizativa de las comunidades, sino también la importancia de la unidad y la disciplina para garantizar la soberanía y la tranquilidad del pueblo en cualquier circunstancia.