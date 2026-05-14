Simbólica entrega de Mi firma por la Patria

El movimiento de participación popular Mi firma por la Patria resultó en Pinar del Río un acto de conciencia, un pacto con la tierra de Martí y de Fidel, con su gente y su futuro. Constituyó además, un canto por la paz, la soberanía, la defensa de la Revolución Cubana y en contra de los intentos de agresión militar de los Estados Unidos y su genocida bloqueo.

Foto: Marelys Corvea Barreto Foto: Marelys Corvea Barreto

Ante la estatua que perpetúa la memoria del Héroe Nacional y como digno tributo a su obra, el emblemático Parque Martí de la urbe cabecera, fue sede de la entrega a la dirección del Partido y el Gobierno en Vueltabajo, de las firmas rubricadas por el pueblo pinareño en cada uno de los municipios.

La entrega de las planillas por jóvenes de la sociedad civil, a la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero y al Gobernador Eumelín González Sánchez, devino momento político por excelencia y escenario de reafirmación revolucionaria.

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La miembro del Buró Provincial del Partido Rachel Álvarez González, pronunció las palabras finales de esta cita.

En su discurso patentizó la voluntad del pueblo de defender lo conquistado y resaltó que una vez más Pinar del Río nutre las páginas de la historia con un acontecimiento que se tradujo en amor a la Patria y en símbolo de identidad y compromiso.