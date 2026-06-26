Efectúan Día Nacional de la Defensa

En un ejercicio de unidad y preparación, los habitantes de la zona de defensa 21 08 04 realizaron el ejercicio defensivo territorial en el Día Nacional de la Defensa en el municipio de Pinar del Río.

Evaluar la preparación y cohesión de los grupos de trabajo, así como fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la defensa de la soberanía nacional fue el principal objetivo.

La población participó en simulacros diseñados para responder ante diversas situaciones de emergencia.

Durante la práctica ejecutaron el lanzamientos de granadas, la instalación de minas, y procedimientos para el tiro estos ejercicios permitieron a los participantes familiarizarse con técnicas esenciales para la protección de su comunidad.

Este ejercicio defensivo territorial se inscribe dentro de una serie de actividades que se realizan en toda la provincia, reafirmando así el compromiso del pueblo cubano con su soberanía y su disposición a luchar por la paz y la justicia en su tierra.