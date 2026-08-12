Debatirán sobre Fidel y la solidaridad en coloquio internacional 

La importancia de la solidaridad entre los pueblos a partir de la concepción del Comandante en Jefe será hoy un tema medular durante la tercera jornada del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

Con la realización de un foro, los participantes en el evento podrán dialogar sobre los retos que presentan las naciones ante el complejo escenario mundial y reflexionarán sobre el valor de la unidad y la cooperación para lograr una mejor sociedad, según las enseñanzas de Fidel Castro Ruz.

Durante la fecha se profundizará sobre la influencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana en la formación de las nuevas generaciones y en el quehacer de los cuadros del Partido Comunista de Cuba.

La labor del Comandante en Jefe para impulsar los procesos de transformación educativa, comunicacional, económica, deportiva, cultural y científica en el país será objeto de estudio durante el desarrollo de diferentes paneles.

El análisis del mundo desde una perspectiva fidelista será una de las oportunidades de la jornada, mediante debates que permitirán ahondar en la visión que tuvo este líder histórico sobre los problemas globales de la actualidad.

Como parte de las actividades del día se realizará la presentación de la colección de obras recogidas de esta importante figura.

Este coloquio, que rinde homenaje al Comandante en Jefe en el año de su centenario reúne por estos días a delegados e invitados de 63 países en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias