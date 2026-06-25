El incansable deseo de construir laberintos: Breve acercamiento a la obra de Tamara Campo

Desde hace varias décadas un selecto grupo de artistas visuales femeninas han permeado en gran medida dentro de los principales circuitos del arte cubano e internacional, ya sea por medio de muestras personales, colectivas, ferias, bienales o subastas, creando una especie de “yacimiento” fértil y seguro en cuanto al posicionamiento, promoción y legitimación de la creación realizada por mujeres dentro del amplio y espinoso universo de las artes visuales.

Tamara Campo constituye uno de esos nombres imprescindibles dentro de la historia del arte vueltabajero, cuyo crédito ideoestético distintivo ha estado instaurado desde sus inicios en la pluralidad de formas de concebir, producir y proyectar su obra, haciéndola transitar por las más diversas disciplinas dentro del campo artístico, destacándose entre otras el abordaje del objeto, pintura, instalación, videoinstalación, animación, dibujo, grabados y la escultura, elementos que nos coloca de manera directa e indiscutible frente a una creadora total, de esas que no se ciñen y acomodan dentro de una sola línea estética y discursiva.

Dentro de su vasta producción, acumulada por más de tres décadas de labor, en los últimos diez años (2015-2025) la artista ha realizado una constante mutación en cuanto al uso, refuncionalización y proyección desde la forma y el contenido de diversos elementos matéricos donde la experimentación ha fungido como protagonista, en muchas ocasiones casos mediando como detonante narrativo en la concepción de la puesta en escena de cada pieza y con ello extender una conexión situacional e intrínseca del concepto curatorial en cuestión para romper el inminente “impasse” contemplativo del espectador frente a la obra.

En aras de lograr tales objetivos se percibe de manera reiterada dentro de sus propuestas una praxis extremadamente osada y experimental, poniendo de relieve el uso de recursos como el cartón, lona vinílica, planchas de pvc, hilos de nylon, tinta entre otros han logrado construir un engranaje ideoestético, narrativo, funcional y sensorial percibidos en las obras: La Marea, Instalación, 2011-12, El Bosque, instalación interactiva, 2014, Sin Título, experiencia virtual interactiva, video proyección sobre el piso, 2017, obra realizada a dúo con el artista Alex Freyre Cuza en el 7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo y Blanco, instalación interactiva, 2019 en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam de la Habana.

En todas existe un denominador común ¿cuál? el incansable deseo de propiciar la interacción y la experiencia emocional-sensitiva como dinámica social y existencial, encontrando en la interactividad del espectador una impactante puesta en escena, además de proponer una sólida invitación filosófica hacia la búsqueda de lo incognito desde un planteamiento metafórico y circunstancial del hombre dentro de un determinado contexto. Tamara establece una conexión vital entre el ser y su espacio de convivencia donde la simulación es protagonista, elementos como el suelo, techo, luces, sombras, movimientos, obstáculos, ingravidez, la calma y el vacío que provocan los espacios en “blanco” con su aparente atemporalidad se han convertido en esa plataforma narrativa que nos pone a interactuar dentro de una atmosfera que nos atrapa y envuelve dramáticamente.

Solo nos resta adentrarnos en cada espacio y estructura que esta creadora construye con la única y verdadera noción de saber dónde estamos en la fase inicial para emprender el camino pero que seguro nos veremos imposibilitados para descifrar con toda claridad a que nos enfrentaremos finalmente.