Electo nuevo Secretario de la UJC en Pinar del Río

En un pleno extraordinario realizado recientemente, con la presencia de Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la organización Yosmani Delgado Estrada fue electo como el nuevo Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Pinar del Río.

El especialista de primer y segundo grado en angiología y cirugía vascular, yosmani ha desempeñado diversas responsabilidades dentro de la UJC, incluyendo su rol como primer secretario del municipio cabecera y funcionario en el área político-ideológica del Comité Provincial.

Su amplia experiencia y dedicación a la organización lo convierten en un líder idóneo para asumir este nuevo reto.

Durante el pleno, Estévez Echevarría también reconoció la labor de Leyanis Carmona Díaz, quien lideró la UJC en Vueltabajo durante 13 años. La dirigente profesional fue elogiada por su compromiso y los resultados obtenidos durante su gestión. Se anunció que Carmona Díaz asumirá nuevas responsabilidades dentro de la organización, lo que refleja la continuidad del trabajo en equipo y la renovación de liderazgos en la UJC.

La elección de Delgado Estrada se produce en un momento crucial para la juventud cubana, donde se espera que su liderazgo impulse nuevas iniciativas y fortalezca el trabajo de la UJC en Pinar del Río. La comunidad espera con interés los proyectos y acciones que se llevarán a cabo bajo su dirección.