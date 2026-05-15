En Pinar del Río Meteoro 2026 este viernes

Este 15 de mayo se realiza en todo el país el Ejercicio Meteoro 2026 que, en el aniversario 40 de su creación, está dedicado a fortalecer la preparación de la población y las capacidades de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos y desastres de origen natural, tecnológico y sanitario.

Se resalta la importancia de este ejercicio ante de la venidera temporada ciclónica (del primero de junio al 30 de noviembre) y con la atipicidad de realizarse en las actuales condiciones económicas y el bloqueo energético que vive el país.

Se precisa que como parte de la preparación de los órganos de dirección y mando se puntualizarán las medidas y los planes de prevención de riesgos de desastres, comprobándose en cada territorio fuerzas y medios a emplear.

Desde hace 40 años el Ejercicio Meteoro se lleva a cabo por la Defensa Civil con carácter anual y nacional, con el objetivo de preparar a sus integrantes y a la población en general ante diferentes situaciones de desastre, y en él se implican a todos los organismos e instituciones estatales y a la población civil.

La temporada ciclónica 2026 será poco activa, prevé el Instituto de Meteorología

Las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica tropical sobre el océano Atlántico, el golfo de México y el mar Caribe anticipan el desarrollo de una temporada ciclónica menos activa que lo normal.

La temperatura superficial del mar en la franja tropical del Atlántico Norte ha registrado un cierto enfriamiento durante las últimas semanas, lo que no favorece el incremento de la actividad ciclónica, aunque actualmente se observan anomalías cálidas en el mar Caribe.

No obstante, los modelos indican la posibilidad de un aumento de las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en los meses de agosto, septiembre y octubre en el Atlántico y en el mar Caribe.

Para la actual temporada ciclónica 2026 se pronostica la formación de 11 ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte, cinco de los cuales podrán alcanzar la categoría de huracán y de ellos dos pueden ser huracanes de gran intensidad.

Del total de ciclones tropicales, ocho se desarrollarán en el área oceánica del Atlántico, dos en el mar Caribe y uno en el golfo de México.

Las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es alta (65 por ciento) y de que uno de procedencia atlántica penetre en el Caribe es moderada (40 por ciento).

El peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es moderado con un 40 por ciento de probabilidad, ligeramente superior al peligro climatológico para el país, que es de 35. Aún mayor es el peligro de que al menos una tormenta tropical afecte a Cuba, con una probabilidad del 75 por ciento.

Tomado de Periódico Guerrillero