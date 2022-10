Mis papás me comentaron que la escuela había perdido completamemte el techo y me puse muy triste, después me dijeron que comenzaríamos el curso escolar y estoy muy feliz. En esta vivienda tenemos las condiciones y la maestra nos permite salir al patio a tomar nuestro tiempo de receso. Estaremos aquí hasta que arreglen la escuela.

Emily Cruz, alumna cuarto grado escuela Pepito Tey