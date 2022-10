Frank Abel Álvarez: «Gracias a todo lo que he aprendido en Japón soy un mejor lanzador»

El lanzador pinareño Frank Abel Álvarez cerró su actuación en el mundial de béisbol sub-23 años con muy buenas salidas al montículo.

El derecho, contratado con los Dragones de Chunichi de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, tiró cuatro entradas y dos tercios, ganó un juego, ponchó a cinco y los rivales no le conectaron ningún indiscutible.

Sin embargo, la satisfacción no es completa porque no se lograron los objetivos trazados.

«Las cosas no salieron como estaban previstas, pero eso no es culpa de nadie, el terreno es siempre el que dice la última palabra”.

«Estoy muy contento con la dirección, con todos los análisis que se hicieron aquí y las estrategias que se trazaron, pero lastimosamente no salieron los resultados».

Foto: Cortesía del entrevistado

A pesar de desempeñarse en un béisbol superior, Frank Abel vive orgulloso de representar a su país en eventos internacionales.

«Siempre he recalcado mi disposición de jugar con el equipo nacional, porque es el amor a tu bandera, a tu patria y al pueblo que siempre está esperando lo mejor de uno tanto a nivel individual como colectivo».

Sus números avalan el excelente momento deportivo que atraviesa. En el mundial trabajó todo el tiempo sobre las 90 millas y la recta máxima fue de 94. Hoy en día Álvarez afirma que es un mejor lanzador.

«Gracias a todo lo que he aprendido en Japón soy un mejor lanzador”.



Foto: Cortesía del entrevistado

«He trabajado en atacar la zona de strike y en sacar out, antes me costaba mucho. Tenía buena velocidad, tremendas condiciones, pero se me hacía difícil dominar».

A mitad de campaña, Frank Abel tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo de Chunichi en la profesional, pero una enfermedad lo alejó de cumplir su sueño.

«Lamentablemente, me contagié, por segunda ocasión, con la Covid-19 en un momento en el que estaba en muy buena forma deportiva y podía subir al primer equipo, pero no he bajado la guardia y he seguido preparándome para el próximo año”.

Su temporada en Japón casi concluye y probablemente lo veamos en acción si Tabacaleros logra avanzar en la I Liga Élite del Béisbol Cubano.

«A mediados de noviembre debo estar llegando a Cuba y tomaré un descanso para disfrutar de la familia. Voy a estar al tanto de lo que hagan en la competencia. Si se diera la clasificación quisiera ayudar a mi equipo Tabacaleros, al director Alexander Urquiola y a mis compañeros».