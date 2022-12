“Si yo me incorporara el pueblo quisiera ver el Frank Abel que ha tenido todos esos buenos resultados, no querrán ver a un lanzador desentrenado y que por mucho que quiera estar bien no pueda hacerlo por falta de entrenamiento, no quiero fallarle ni a mis compañeros ni a nuestro pueblo”.

– ¿Qué consejo le darías a tus colegas del staff pinareño que aspiran un día a jugar en la Liga Japonesa?